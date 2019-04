Kort om rapport om alkoholsvigt

* Rapporten hedder "Svigt af børn i Danmark - status 2019", og bliver udgivet af Børns Vilkår og TrygFonden.

* Formålet er at give et overblik over omfanget af de svigt, som børn udsættes for i Danmark.

* Rapporten belyser 13 former for svigt, hvor misbrug i familier og herunder alkoholmisbrug er et af dem.

* Derudover er der også fokus på emner som vold, seksuelle krænkelser, konfliktfyldte skilsmisser, mobning, drab og hjemløshed.

* Resultaterne er blandt andet baseret på analyser af data, undersøgelser og forskning fra Børnetelefonen og Børns Vilkår.

Kilde: Børns Vilkår

