Kort tids psykisk sygdom kan lukke døren til Politiskolen. Ida, Clara, Pernille og Malthe har alle fået afslag

Flere ansøgere til politiet oplever at blive afvist på baggrund af korte perioder med psykisk sygdom. Hvis man har været belastet tidligere, øges risikoen for at blive belastet igen, lyder det fra Rigspolitiet