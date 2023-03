Kortere skoledage og nye fag er hverdag i nogle frisatte kommuner

Medarbejdere og lokale ledere i syv kommuner har siden 2021 haft større frihed til at arbejde efter deres faglighed og skabe løsninger, der giver mening på den enkelte vuggestue, børnehave, skole eller plejehjem i kommunen.

Og det har givet grobund for nytænkning på flere af områderne. Blandt andet kortere skoledage og nye fag i nogle folkeskoler.

Det er nogle af de første års erfaringer med velfærdsaftalerne, der har sat syv kommuner fri i en forsøgsordning.

Det viser en midtvejsevaluering, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) har lavet.

- Indtil videre kan vi se, at frisættelsen giver grobund for at tænke nyt.

- Det skyldes ikke mindst, at medarbejderne i hjemmeplejen og på de enkelte skoler og dagtilbud er med til at beslutte og skabe de forandringer, der skal sikre en bedre velfærd, siger Ulf Hjelmar, projektchef i Vive, i en pressemeddelelse.

Det er kommunerne Helsingør, Rebild, Esbjerg, Holbæk, Langeland, Middelfart og Viborg, som er en del af forsøgsordningen.

Kommunerne er sat fri fra national lovgivning, og de forpligter sig også til at sætte daginstitutioner, skoler og ældrepleje fri fra kommunal regulering.

I Esbjerg og Holbæk forsøger kommunerne sig med kortere skoledage, flere timer med to voksne i undervisningen samt oprettelse af nye fag i folkeskolen.

Det er dog for tidligt at vurdere de konkrete virkninger, men det tyder godt, lyder det i evalueringens konklusion.

- Det er generelt for tidligt at vurdere de konkrete forsøgsaktiviteters virkninger. På baggrund af Vives baselinemåling kan der dog identificeres et potentiale (rum for forbedring, red.) for øget kvalitet for eleverne.

- Særligt i forhold til elever i udsatte positioner og elevernes trivsel generelt, skriver Vive.

På ældreområdet i Viborg og Middelfart er der arbejdet med at ændre arbejdsgange, så der er blevet mere tid til de ældre borgere. Også her vurderes der potentiale for, at tiltagene vil øge kvaliteten for de ældre.

Vive offentliggør i 2024 slutevalueringen af forsøget med velfærdsaftalerne.

