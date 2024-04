Kortlægning viser stigning i udadreagerende adfærd hos elever

Flere børn i særligt indskolingen har en udadreagerende adfærd, og elever bruger hårdere sprog i landets folkeskoler.

Men der kan ikke ses en generel stigning i antallet af grove overskridelser af skolernes ordensreglement.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i en kortlægning fra Børne- og Undervisningsministeriet om grænseoverskridende adfærd på landets folkeskoler efter beretninger om grove krænkelser på blandt andet Borup Skole ved Køge og Agedrup Skole i Odense.

Mattias Tesfaye har tidligere varslet, at kortlægningen skulle danne grundlag for ændringer i skolernes ordensbekendtgørelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommunernes Landsforening (KL), der i forbindelse med kortlægningen har lavet en rundspørge med en række repræsentative kommuner, mener ikke, at der er behov for store omvæltninger:

- Det er vurderingen, at der som udgangspunkt er de nødvendige bestemmelser på området, og at hovedvægten fortsat skal ligge på det pædagogiske arbejde, herunder særligt det forebyggende, skriver KL i sin opsummering.

Men, skriver KL, det kan være "hensigtsmæssigt at styrke enkelte elementer i ordensbekendtgørelsen".

Kommunerne har i dialogen med KL efterlyst bedre mulighed hos skolerne for at kunne lave foranstaltninger i forhold til hjemsendelse af elever, nedsætte timetal midlertidigt og skærpe tilsynet med enkelte elever i pauserne.

Ministeriet har brugt flere datakilder for at nå frem til konklusionerne.

Organisationen Skole og Forældre har bidraget med data fra en rådgivningslinje, og en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening af vold mod lærere samt voldelig adfærd mellem elever er brugt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dertil er der taget udgangspunkt i Arbejdstilsynets overvågning af arbejdsmiljøet hos lønmodtagere, og endelig har KL altså været i dialog med en række kommuner om situationen.

Foruden Tesfaye har også statsminister Mette Frederiksen (S) omtalt behovet for ændringer.

- Jeg ønsker af hele mit hjerte, at alle børn får en god skolegang. Og at vi kan rumme børn i alle livssituationer - også dem der har det svært.

- Men, og der er et men, man kan også være så ødelæggende i sin adfærd, at det store flertal af børn skal beskyttes. Her må vi træde i karakter, skrev hun i slutningen af februar på Facebook.

/ritzau/