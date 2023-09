Kortuddannede ældre med dårligt helbred frygter sen pensionering

26 procent af de kortuddannede, privatansatte ældre med et fysisk aktivt job ønsker af helbredsmæssige årsager at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før tid.

De frygter dog, at det ikke kan lade sig gøre, fordi de ikke har økonomi til det.

Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Seniorforsker Mona Larsen, der blandt andet beskæftiger sig med ældre på arbejdsmarkeder hos Vive, er en af forfatterne til rapporten.

- To ud af tre siger, at de i høj eller nogen grad har svært ved at udføre deres arbejde, fordi de har smerter. En del af dem tager smertestillende medicin mindst ugentligt for at klare arbejdsdagen, siger hun.

Rapporten er bygget op omkring en undersøgelse, der er baseret på besvarelser fra 5149 ældre. De har grundskole som højeste uddannelse, er ansat i den private sektor og har et fysisk aktivt job.

- De arbejder inden for sådan noget som byggeri, transport- eller budarbejde, industriarbejde eller lagerarbejde, siger Mona Larsen.

Hun tilføjer, at gruppen ikke har ekstra økonomi til at forsørge sig selv uden at arbejde, hvilket kan være tilfældet for mere veluddannede grupper, der har flere penge i pensionsopsparingen.

- I den her situation virker det til, at dem med god økonomi og typisk gode job har valgmuligheder, mens dem i en dårligere økonomisk situation medmindre attraktive job kan være tvunget til at arbejde. På den måde kan man sige, at der er ulige vilkår.

Ifølge Mona Larsen har den manglende mulighed for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet en række konsekvenser.

Blandt andet skaber det usikkerhed.

- Den her usikkerhed kan påvirke de her menneskers trivsel. Deres risiko for dårlig trivsel og depression er større. Så noget tyder på, at denne gruppe trives dårligere end andre grupper på arbejdsmarkedet.

/ritzau/