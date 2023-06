Kosovo kræver udviklingsbistand for at aflaste danske fængsler

Dansk udviklingsbistand på godt 200 millioner kroner til Kosovo er en betingelse for, at Danmark kan leje 300 fængselspladser i landet til udvisningsdømte.

Det oplyser Kosovos justitsministerium i en mail til Berlingske.

Dermed udfordrer Kosovo officiel dansk forklaring om fængselsaftale, skriver mediet.

Udenrigsministeriet oplyser i en mail til Berlingske, at "der er tale om to særskilte aftaler, men at det er klart, at de også udgør et samlet øget politisk samarbejde med Kosovo."

Den forhenværende udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) har også tidligere forklaret til Altinget, at der er tale om to fuldstændigt uafhængige forhandlingsspor.

Lars Engberg-Pedersen er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Han mener, efter at have læst svaret fra Kosovo, at det tegner et klart billede.

- Vores samarbejdspartner i Kosovo ser klart en sammenhæng mellem de to aktiviteter. Derfor har de trukket godkendelsen af brugen af fængselspladser – de skulle først have detaljerne omkring bistandssamarbejdet på plads, siger han til Berlingske.

Ifølge seniorforskeren "er det nyt, at Danmark bruger udviklingsbistand så direkte på at tilgodese noget som en aftale om at leje fængselspladser."

Flemming Møller Mortensen, som er medlem af Folketinget, har overfor Berlingske ikke ønsket at kommentere seniorforskerens synspunkt.

Planen om at leje de 300 fængselspladser i Kosovo er en del af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2022 til 2025. Aftalens hovedformål er at håndtere, at de danske fængsler er overfyldte og mangler betjente.

Belægningsprocenten i de danske fængsler har været høj i flere år, og af et svar til Folketingets Retsudvalg i marts fremgik det, at Kriminalforsorgen forventer en gennemsnitlig belægning på 101,7 procent i 2023.

Dermed skal fængslerne og arresterne altså håndtere flere indsatte, end de egentlig har plads til. Sidste år var den gennemsnitlige belægning på 99,6 procent, mens det var over 100 procent i de tre forrige år.

Der er dermed et stykke til målsætningen, som går på, at belægningen må være 95 procent for arrestpladser og 96 procent på fængselspladser.

/ritzau/