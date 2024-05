Kosovo vil genforhandle fængselsaftale med Danmark efter afvisning

Efter der torsdag ikke var det nødvendige flertal i Kosovos parlament for at vedtage aftalen om dansk leje af 300 fængselspladser, er aftalens fremtid usikker.

Aftalen skal nu genbesøges, lyder det fra Kosovos side.

- Nu bliver vi nødt til at forhandle med Danmark om, hvorvidt vi skal gå videre med denne variant (af aftalen, red.), eller hvordan vi agerer fremadrettet, siger Kosovos vicejustitsminister, Blerim Sallahu, til mediet Radio Free Euope ifølge den kosovoske avis Koha.

- Jeg kan ikke sige nu, hvad der kommer til at ske, men vores mål er at genbesøge aftalen igen. Det afhænger også af de danske myndigheder, hvordan vi går videre, siger han videre.

Og det er nødvendigt med en genforhandling, hvis Kosovos regering vil forsøge at få aftalen igennem i parlamentet igen på et senere tidspunkt. Det forklarer Eugen Cakolli, der som program manager føler det kosovoske parlament hos Transparency International Kosovo.

Aftalen er nu juridisk set "død", forklarer han.

- Det nylige nederlag for aftalen betyder en nulstilling. Aftalen kan ikke vende tilbage i parlamentet til genovervejelse i dens nuværende format og indhold, siger Eugen Cakolli i en skriftlig kommentar.

Ritzau har siden torsdag forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Det var ellers ventet, at traktaten om lejen af Gjilan-fængslet i Kosovo, hvor Danmark vil sende udvisningsdømte udlændinge til, efter over to års venten ville blive vedtaget torsdag.

Aftalen har været fanget i en langvarig politisk hårknude i Kosovo, da oppositionspartier har blokeret for vedtagelse af alle internationale aftaler.

For at vedtage internationale aftaler i Kosovos parlament skal der være to tredjedele flertal. Derfor har regeringen behov for støtte fra oppositionspartier.

Og hårknuden så ud til at være løst, da det største oppositionspartis premierministerkandidat onsdag meddelte, at hans parti nu var klar til at stemme for flere internationale aftaler.

Det var også tilfældet for 10 ud af 13 internationale aftaler, der var til afstemning torsdag.

Men fængselsaftalen i Danmark var ikke en af de ti. Kun 75 medlemmer ud af de nødvendige 80 stemte for vedtagelse af aftalen, der dermed faldt.

- Med visse oppositionsmedlemmers stemme imod denne aftale er forholdet mellem Kosovo og Danmark blevet beskadiget, skrev Blerim Sallahu efterfølgende på Facebook ifølge Koha.

Det var daværende justitsminister Nick Hækkerup (S), der i april 2022 meddelte, at traktaten mellem Danmark og Kosovo om leje af de 300 fængselspladser var underskrevet og nu afventede godkendelse i Kosovos parlament.

Her var forventningen, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023.

Prisen for at leje fængslet er 1,5 milliarder kroner over ti år.

/ritzau/