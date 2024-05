Kosovos præsident om dansk fængselsaftale: Mangler lidt mere arbejde

På tredje år er traktaten mellem Danmark og Kosovo om dansk leje af 300 fængselspladser fortsat ikke vedtaget i Kosovos parlament.

Men trods bekymring i Danmark for den langvarige forsinkelse i det østeuropæiske land lyder det nu fra Kosovos præsident, at der "bare mangler lidt mere arbejde" for at få aftalen ratificeret.

Det siger præsident Vjosa Osmani-Sadriu til Ritzau under et demokratitopmøde i København arrangeret af Anders Fogh Rasmussens Alliance of Democracies.

- Jeg vil gerne forsikre alle i Danmark om, at Kosovo er absolut forpligtet til at overholde sine forpligtelser, og vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at sikre, at det nødvendige flertal opnås, siger Vjosa Osmani-Sadriu.

Den danske fængselsaftale er fortsat ikke stemt igennem, fordi oppositionen i Kosovo løbende har blokeret for vedtagelse af internationale aftaler med krav om nyvalg.

For at vedtage internationale aftaler i Kosovos parlament skal der være to tredjedele flertal. Derfor har regeringen behov for støtte fra oppositionspartier.

I februar lød det dog fra justitsminister Peter Hummelgaard (S), at det var hans forståelse, at "parlamentet i Kosovo igen er begyndt at godkende internationale aftaler".

Men ifølge Vjosa Osmani-Sadriu er der fortsat udfordringer i parlamentet, hvor internationale aftaler blokeres. Der er dog sket fremskridt, lyder det.

- Der er drøftelser mellem parlamentsflertallet og oppositionen netop nu om dette punkt. Der har været mindst et af oppositionspartierne, der har meddelt, at de vil møde op i parlamentet for at stemme om alle de internationale aftaler.

- Vi har brug for bare en lille smule mere arbejde med resten af oppositionen for at sikre, at det bliver opnået, siger hun.

Præsidenten slår videre fast, at "oppositionen ikke har noget imod aftalen med Danmark".

Det var daværende justitsminister Nick Hækkerup (S), der i april 2022 meddelte, at traktaten mellem Danmark og Kosovo om leje af de 300 fængselspladser var underskrevet og nu afventede godkendelse i Kosovos parlament.

Her var forventningen, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet nær byen Gjilan i begyndelsen af 2023.

Tilbage i marts lød det fra Venstre og Moderaternes retsordførere, Preben Bang Henriksen og Tobias Grotkjær Elmstrøm, at de stadig har tålmodighed med Kosovo. Men at der nu bør kigges på alternativer.

- Vi har brug for de 300 pladser dernede. Så det er ved at være problematisk, sagde Preben Bang Henriksen.

Peter Hummelgaard har løbende oplyst, at der "presses på" fra dansk side for at få aftalen vedtaget. I februar var han også i Kosovo for at fremme processen.

