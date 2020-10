Kostskole lukker efter svigt og overgreb

Havregårdens Kostskole lukkes ned efter P1 Dokumentar om adskillige svigt og seksuelle overgreb på skolen.

Havregårdens Kostskole i Gilleleje lukker efter flere alvorlige svigt og overgreb.

Lukningen er kommet efter, at en P1 dokumentar i ugens løb kunne afsløre, hvordan børn på skolen i flere år har været genstand for seksuelle overgreb.

Bestyrelsen på skolen valgte at lukke den, da de ikke mente, at det var realistisk at imødekomme de krav, som Socialtilsynet fremsatte, skriver DR.

Bestyrelsesformanden på skolen, Jonas Fedder Witt, tror ikke på, at Havregården kan genoprette den tillid, der er brug for, for at skolen kan fungere som et trygt sted.

- Socialtilsynet snakker om, at det skal et mirakel til. Den opgave tror vi ikke, at vi kan svare på, siger han.

Ifølge DR blev skolen kritiseret af Socialtilsynet for at tilbageholde information om de ting, der havde fundet sted - heriblandt de seksuelle overgreb på børn.

/ritzau/