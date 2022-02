Kræftens Bekæmpelse: Belønning for rygestop er godt givet ud

Nyt studie viser ifølge Kræftens Bekæmpelse, at kontant belønning for rygestop er en god investering.

Det er en god forretning for samfundet at belønne folk, der kvitter smøgerne, med 1200 kroner.

Det mener Kræftens Bekæmpelse på baggrund af et nyt studie, som Berlingske skriver om fredag.

- Det lyder som en god investering for det offentlige. 1200 kroner er ikke mange penge, i forhold til hvad det koster at behandle rygere for følgesygdomme, siger projektchef Niels Them Kjær, Kræftens Bekæmpelse, til Ritzau.

I undersøgelsen kunne rygere i tre kommuner - Helsingør, Halsnæs og Frederiksberg - se frem at modtage en belønning på 1200 kroner, hvis de tilmeldte sig et rygestophold og var røgfri seks uger efter.

Artiklen fortsætter under annoncen

I tre andre kommuner - Odense, Gladsaxe og Rødovre - blev pengene brugt på store kampagner for at få rygere til at tilmelde sig rygestophold.

Undersøgelsen, der blev finansieret af TrygFonden, fandt ingen signifikant forskel i, hvor mange rygere der blev rekrutteret til de kommunale rygestophold.

Men der var signifikant højere odds for, at borgere, der fik en økonomisk belønning stadig var røgfri efter et år - i forhold til borgere, der gik på rygestophold i kampagnekommunerne.

I kommunerne med økonomisk belønning var der 32 procent, der var røgfri efter seks måneder. 29 procent røg heller ikke efter et år.

I kampagnekommunerne var tallene henholdsvis 22 og 18 procent efter et halvt og et helt år.

- Der er en ret markant forskel. Det tyder på, at den økonomiske belønning er en effektiv måde til at få folk til at fastholde et rygestop på, mener Niels Them Kjær.

Spørgsmål: Men er det ikke lidt barokt at belønne folk for at gøre noget, der dybest set er i deres egen interesse?

- Det mener jeg ikke. Vi bruger økonomiske incitamenter en lang række steder for at få folk til at ændre adfærd. Vi sænker skatten, så folk arbejder mere. Eller vi sænker afgiften på elbiler for at få en grønnere bilpark.

- Det her er ikke så meget anderledes, lyder det fra Niels Them Kjær.

Som lovgivningen er skruet sammen nu, kan kommunerne ikke uden videre stille en økonomisk gulerod i udsigt ved rygestop. Det vil kræve en lovændring.

Undersøgelsen er foretaget af professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.

/ritzau/