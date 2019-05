Kræftens Bekæmpelse: Dyr tobak til unge er svært at gennemføre

Det er positivt, at S melder sig på banen i forhold til højere cigaretpriser, mener Kræftens Bekæmpelse.

Selv om der ikke tale om et valgløfte fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, er der hos Kræftens Bekæmpelse glæde over, at partiet åbner for højere cigaretpriser.

Det siger interesseorganisationens direktør, Jesper Fisker.

Til DR fortæller Mette Frederiksen, at hun ikke har et færdigt system, men at det er en mulighed, at "vi sætter priserne op for de unge, så de ikke starter med at ryge".

Kræftens Bekæmpelse ser dog flere udfordringer i priser, som er forskellige for unge og gamle.

- Vi har i dag en aldersgrænse for, hvornår man må købe cigaretter, og den har vist sig vanskelig at håndhæve. Der er hele tiden diskussion om mere kontrol, og hvordan vi skal gøre det, siger Jesper Fisker.

- Det her vil formodentlig komplicere det yderligere.

S-formanden overvejer en mulighed, hvor visse pensionister, som ikke har så mange penge, ikke skal blive ramt af højere priser.

Kræftens Bekæmpelse melder sig klar til diskussion af en mulig model.

Men Jesper Fisker er også "lidt skeptisk" i forhold til differentierede priser.

- Det er rigtig fint, at Socialdemokraterne nu kommer frem med et bud på højere tobakspriser, siger direktøren.

- Vi så helst, at det var en høj pris for alle, men anerkender også, at der er en særlig indsats at gøre i forhold til børn og unge.

Hvis Mette Frederiksen bliver statsminister efter valget 5. juni, vil hun ikke love, at der sker noget med cigaretpriserne.

Selv om Fisker medgiver, at overvejelserne er noget ukonkrete, hæfter han sig hovedsageligt ved, at partiet nu melder sig på banen i forhold til cigaretpriser.

- Vi hjælper gerne med at tænke de praktiske detaljer færdig på et tidspunkt, men ser helst, at man undgår to forskellige priser, for det vil altså være svært at administrere, siger direktøren for Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelse har længe været en fortaler for markant højere cigaretpriser.

/ritzau/