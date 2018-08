Kræftens Bekæmpelse: En cigaretpakke skal koste 100 kroner

Det er godt, at supermarkeder skjuler cigaretter for kunder. Men prisen skal op, mener Kræftens Bekæmpelse.

Cigaretsalget er dalet med cirka fem procent hos Netto, siden butikken har skjult cigaretpakkerne.

Men selv om det er et godt tiltag, er det vigtigt at gøre mere for at forhindre unge og andre danskere i at ryge.

Det mener Kræftens Bekæmpelse, der foreslår højere afgifter, som kan give en pris på op mod 100 kroner for en pakke cigaretter.

- Hvis vi skal hele vejen i mål, så skal vi også have politikerne på banen, for nogle af de her ting kræver lovgivning, siger administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Det vigtigste er at sørge for, at cigaretprisen kommer op i nærheden af 60 kroner hurtigt - og senere op mod 90 eller 100 kroner for en pakke cigaretter, mener Kræftens Bekæmpelse.

Derudover vil det være oplagt at gøre cigaretpakkerne grå og kedelige og at gøre miljøer omkring børn og unge røgfri for eksempel på skoler, mener Jesper Fisker.

- Det er godt, at en række supermarkeder har lagt cigaretpakkerne væk. Skal vi skabe en røgfri generation, skal vi simpelthen gøre det bøvlet for de unge at begynde at ryge, siger han.

I omkringliggende lande som Tyskland, Norge, Holland, Storbritannien, Irland, Finland og Frankrig er priserne på cigaretter højere end i Danmark.

Og i Irland koster en pakke cigaretter omkring 75 kroner ifølge EU-Kommission.

/ritzau/