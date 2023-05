Kræftens Bekæmpelse: Fyring af topchefer fjerner ikke venteliste

To topchefer på Aarhus Universitetshospital er tirsdag blevet fyret i sagen om lange ventetider for patienter med mave- og tarmkræft.

Men det får ikke problemerne med lange ventetider på det østjyske sygehus til at gå væk, lyder det fra direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

- Det her er en forfærdelig sag. Der er patienter, der er blevet ladt i stikken, og som har fået en behandling, der er under al kritik.

- Før de patienter bliver behandlet, som de skal, så er den her sag ikke overstået, siger han.

313 patienter har i perioden fra 1. januar 2022 til 31. marts 2023 ventet for længe på behandling.

Patienterne har måttet vente op til otte uger på en operation, selv om de har lovkrav på at blive opereret senest efter to uger.

For nogle har det betydet, at deres kræft har bredt sig og er blevet uhelbredelig.

En vurdering foretaget af Kammeradvokaten slår fast, at patientrettighederne er blevet tilsidesat til fordel for hensyn til økonomien.

- På patienternes vegne må jeg sige, at det her er noget af det værste, jeg har været med til. Det er længe siden, jeg har læst noget skrevet så skarpt, siger Jesper Fisker.

- Det må kalde på stor selvrefleksion, i forhold til hvordan man kommer videre herfra. Det er ikke gjort med ledelsesmæssige konsekvenser. Det er en hel kultur, der skal ændres, mener direktøren i Kræftens Bekæmpelse.

Han peger på, at regionen fortsat ikke har fået løst problemet med for lang ventetid for patienter med livstruende mave- og tarmkræft.

Der er fortsat patienter, der venter for længe på operation.

- Der er stadig flere patienter, der kommer på venteliste, fordi kapaciteten endnu ikke er tilstrækkelig.

- Det betyder dårligere prognose for dem, og man kan ikke afvise, at nogle risikerer at dø. Det problem er stadig ikke løst, siger Jesper Fisker.

Hvis ikke sygehuset selv har kapaciteten, skal de henvise patienterne til behandling på et andet dansk eller udenlandsk sygehus.

- Om det er på et dansk hospital eller i udlandet må følge de retningslinjer, der heldigvis nu er gjort klare, siger Jesper Fisker.

Direktøren for Kræftens Bekæmpelse mener, der er tale om en regulær skandalesag.

- Jeg synes, man er nødt til at kalde det en skandale. Det at så mange patienter ikke har fået den behandling, vi har været enige om, at de skal have, kan man ikke karakterisere som andet end en skandale.

/ritzau/