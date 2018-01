Kræftens Bekæmpelse: KL viser stort ansvar med røgudspil

KL lægger op til, at det skal forbydes at ryge både på matriklen og uden for skolens grund i skoletiden.

Det er et stort skridt i den rigtige retning, når Kommunernes Landsforening (KL) i et nyt udspil foreslår, at alle kommuner indfører røgfri skole- og arbejdstid.

Det mener Niels Them Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Jyllands-Posten skriver, at KL lægger op til, at alle danske elever i grundskolen skal forbydes at ryge både på matriklen og uden for skolens grund i skoletiden.

Det samme skal gælde for ansatte på alle kommunale arbejdspladser i de timer, de er på arbejde. Både på arbejdspladsen, under transport, og når de arbejder hjemme.

- Vi er glade for, at KL tager ansvar og bakker op om forbud mod tobaksrøg, for der er ingen tvivl om, at det her er et skridt i den rigtige retning, siger Niels Them Kjær til Ritzau.

Han tilføjer, at også ungdomsuddannelserne skal med på vognen. Her er det allerede forbudt at ryge på matriklen. Men man skal gå endnu længere.

- Her ser vi også gerne, at det bliver forbudt at ryge, også selv om man går væk fra uddannelsesinstitutionens arealer.

Hvis landets kommuner vælger at indføre røgfri arbejdstid, har de opbakning blandt noget af befolkningen. Det viser en ny holdningsundersøgelse blandt borgerne lavet af Megafon for Politiken og TV2.

Her erklærer 40 procent sig enige i, at der bør indføres røgfri arbejdstid, ikke bare på kommunale arbejdspladser, men også private.

Røgfri skoletid er der endnu større opbakning til. Ifølge en meningsmåling fra Kræftens Bekæmpelse lavet i november af Kantar Gallup støtter hele 79 procent idéen, mens kun ni procent er imod.

Niels Them Kjær påpeger, at det nok største skridt i kampen for røgfrihed ville være, hvis man hævede priserne i kioskerne og butikkerne.

- Det gælder især hos de unge. For undersøgelser viser, at advarsler om dårligt helbred ikke gør det største indtryk. Men højere priser er de derimod ret følsomme overfor, siger han.

/ritzau/