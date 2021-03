Kræftens Bekæmpelse: Send læger på jagt efter oversete kræftsyge

Indikationer på færre kræftdiagnoser bør udløse en aktiv søgen efter patienter ifølge Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelsen håber, at der kan findes penge og ressourcer til at sende praktiserende læger ud at lede efter de kræftpatienter, som er gået under radaren under coronaepidemien.

Det fortæller direktør for Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på et samråd i Folketinget udtrykte bekymring for niveauet af blandt andet screeninger for brystkræft.

Kræftens Bekæmpelses forskere har selv afdækket, hvordan der i foråret sidste år blev stillet 2800 færre kræftdiagnoser end i de foregående år.

Samtidig viser Sundhedsstyrelsens tal, at der i foråret var færre henvisninger til kræftpakkeforløb end vanligt.

Selv om antallet af henvisninger har ramt et mere normalt niveau siden, er det ikke sket i en sådan grad, at det har udlignet de færre diagnoser fra foråret.

Derfor appellerer Jesper Fisker til, at der gøres en aktiv indsats for at opsøge muligt oversete kræfttilfælde. Og her håber han, at særligt de praktiserende læger kan få ressourcer til at gå på jagt.

- Det har hele tiden været strategien at appellere til, at hvis man som patient har symptomer, så skal man søge læge. Det er ikke tilstrækkeligt. Det tror jeg desværre ikke, siger han.

- Vi får ikke løst problemet alene ved at lægge ansvaret på patienternes skuldre. Myndighederne er nødt til at gøre noget aktivt.

- Jeg kunne godt se for mig og ville være glad for, hvis der kunne laves en aftale med de praktiserende læger, som giver dem mulighed for at være særligt opsøgende over for særlige patientgrupper.

- Jeg ville synes, at det ville være fint, hvis man kunne lave en aftale om, at de fik nogle penge for at lave en særligt opsøgende indsats.

/ritzau/