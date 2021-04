Kræftens Bekæmpelse stopper planer om onlinecasino

Efter voldsom kritik stopper Kræftens Bekæmpelse planer om at lave onlinecasino for at rejse penge.

Kræftens Bekæmpelse stopper øjeblikkeligt planer om at starte et onlinecasino. De negative reaktioner har været "overvældende", siger direktør Jesper Fisker.

Organisationen, der rejser penge til blandt andet forskning i kræft og hjælper og støtter kræftpatienter og deres pårørende, bekræftede planerne tidligere fredag. Casinoet skulle erstatte tabte indtægter fra lotterier.

- Meldingen er, at vi kommer til at lægge planerne i mølposen. Vi er blevet overrumplede af den reaktion, der er kommet på det.

- Reaktionen har været så overvældende, at det kan vi ikke sidde overhørig, siger direktør for Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker til Ritzau.

/ritzau/