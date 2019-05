Kræftens Bekæmpelse. Venstres cigaretplan er en god start

Kræftens Bekæmpelse er glade for Venstres plan om at hæve cigaretpriserne, men ser gerne, at de stiger mere.

Venstres plan, der skal gøre op med antallet af unge, som ryger, er en god start.

Det siger Jesper Fisker, der er administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse.

- Det er en rigtig god start. Det er nogle af de virkemidler, som vi ved virker, og vi har argumenteret for længe med prisen som det allervigtigste, siger han.

- Det er godt at komme i gang, og det er også et markant løft, som vil få konsekvenser for andelen af børn og unge, der begynder at ryge.

Lørdag præsenterede Venstre ni initiativer, der skal nedbringe antallet af rygere i Danmark og sikre en røgfri generation i 2030.

Venstre vil hæve priserne på en pakke cigaretter med 20 kroner. Derudover foreslår partiet blandt andet, at cigaretpakkerne skal gøres neutrale, tobaksprodukterne gemmes væk og skoletiden være røgfri.

Hos Kræftens Bekæmpelse hæfter man sig gladeligt ved, at planen bygger på tiltag, som tidligere har mindsket antallet af unge rygere i blandt andet Norge, New Zealand og Australien.

Alligevel er man i tvivl om, hvorvidt den kan indfri målet om en røgfrie generation i 2030.

- Om det er tilstrækkeligt, det er det nok ikke, men så må vi tage diskussionen løbende om, hvorvidt vi skal styrke indsatsen, siger Fisker.

Særligt prisen skal sættes yderligere op, hvis det står til Kræftens Bekæmpelse. Fisker mener, at den gerne må komme op på det prisniveau, som man har i Norge. Her betaler man 90 kroner for en pakke cigaretter.

/ritzau/