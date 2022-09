En ny rapport viser, at der på to år har været en kraftig stigning i solarieforbruget hos børn og unge.

Kræftens Bekæmpelse vil gøre solarium forbudt for unge under 18

Markant flere unge går i solarium. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, der anser udviklingen som en anledningen til at indføre aldersbegrænsning på landets solcentre.

Ifølge en rapport går 16 procent af børn og unge mellem 15 og 25 år i solarium. For to år siden hed tallet ti procent.

- Det er ærgerligt. Tallet har ligget omkring 10 og 12 procent siden 2012, så det er en kraftig stigning, siger Peter Dalum, som er projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

- Det kalder på, at vi skal have en aldersbegrænsning på 18 år ved brug af solarium. For hvis det her fortsætter, så vil vi se flere tilfælde af modermærkekræft i fremtiden, siger Peter Dalum.

Kræftens Bekæmpelse har flere gange advokeret for en aldersbegrænsning. Det gjorde de også sidste gang, der var politisk handling på området med en solarielov fra 2014.

Den indeholdt regler for maksimalt strålingsniveau i solarierne. Men loven havde for alvor ikke den store virkning, mener Peter Dalum.

- På det tidspunkt troede man nok, at problemet ville løse sig selv over tid, fordi man havde set et fald siden 2007. Og så tror jeg, at der over tid bliver en vis træthed over de kampagner, der er og har været om solarier, siger han.

Ifølge Peter Dalum har der været færre kampagner om solarier de seneste år.

Strålingen fra solarier er meget kraftig og øger risikoen for udvikling af modermærkekræft. Er man på noget tidspunkt gået i solarium, inden man fylder 35 år, stiger risikoen med 60 procent. Jo mere, man har gjort det, des større bliver sandsynligheden.

/ritzau/