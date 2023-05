”Kræftområdet skal genoprettes”: Her er hovedpunkterne i den nye sundhedspakke

Ventelisterne er blevet længere, operationer er blevet udskudt, og sundhedspersonalet har måttet løbe hurtigere.

I dag har regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen præsenteret en ny sundhedspakke, som indeholder et "varigt" løft af det danske sundhedssystem med et årligt beløb på fem milliarder kroner for at løse nogle af de problemer, sektoren står over for.

Her kan du få et overblik over hovedpunkterne i pakken, som kredser sig om kræftområdet.

Flere penge til kræftområdet

De seneste uger har en sag fra Aarhus Universitetshospital fyldt i mediernes og politikernes dagsorden. Sagen har vist, hvordan ledelsen på en kræftafdeling har forsømt sit ansvar og ikke tilbudt patienter den behandling, de var berettiget til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med det som bagtæppe kunne Mette Frederiksen på pressemødet i dag fortælle, at kræftområdet som helhed vil blive tilført 400 millioner kroner i et forsøg på at genoprette tilliden, fortalte hun.

Derudover introducerede hun en såkaldt kræftplan 5, som skal sikre, at kræft – og særligt lungekræft – opspores tidligere. Ifølge regeringen er det den hidtil største pakke til området og vil lyde på 600 millioner kroner fra og med 2025.

Nye tiltag til genopretning af kræftområdet

Længe har man talt om pressede afdelinger på landets sygehuse, og derfor skal man blandt andet etablere en ny specialenhed, som skal overvåge kapaciteten på kræftområdet.

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse skal der udarbejdes en patientrådgivning for de patienter, som lever med livstruende sygdomme.

Derudover skal der igangsættes et pilotprojekt til screening for lungekræft, og så skal kræftpatienter, som har fået ødelagt tænder i forbindelse med deres sygdom, få økonomisk hjælp. Til det afsættes der 50 millioner kroner næste år og 100 millioner kroner årligt fra 2025.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rekrutteringsproblemer skal løses

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) sagde på pressemødet, at "en af de største udfordringer er rekrutteringsproblemerne".

Til det tilføjede hun, at hun og regeringen vil se på, hvordan problemer med ledelse og arbejdsmiljø kan løses, og om det kan være med til at forbedre forholdene.

Det samme understregede Mette Frederiksen (S), som dog også sagde, at problemet med mangel på arbejdskraft i sundhedssektoren også findes i andre lande.

"Vi kommer til at kigge hele vejen rundt," sagde hun.