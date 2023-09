Kræftoperationer forsinkes fortsat på østjysk sygehus

Der er fortsat problemer med patienter, der venter for længe på operation for mave- og tarmkræft på Aarhus Universitetshospital.

Det skriver DR Nyheder.

Mediet har tidligere afdækket, at flere end 300 kræftpatienter ventede for lang tid på behandling i perioden fra januar 2022 til og med marts 2023.

Men problemet er ikke løst, skriver DR. I maj ventede 14 patienter længere end den maksimale ventetid på to uger.

I juni ventede 20 kræftpatienter for længe.

Det bringer ifølge DR det samlede antal berørte kræftpatienter op på 340.

Årsagen til de lange ventetider er i de fleste tilfælde manglende sengekapacitet, fremgår det ifølge DR af et notat fra Region Midtjylland.

Før sommerferien kom det frem, at to erfarne kirurger på den pågældende afdeling havde sagt op i protest mod afdelingsledelsen.

Formanden for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Purnima Erichsen (K), siger, at "vi ikke er i mål endnu".

- Der er ingen tvivl om, at patientrettighederne skal overholdes, og det er det, vi skal arbejde med, siger hun til DR.

Udvalgsformanden oplyser, at patienter bliver tilbudt behandling på et andet hospital enten i Danmark eller i udlandet, hvis ikke afdelingen kan operere dem inden for den maksimale ventetid.

En undersøgelse fra Kammeradvokaten konkluderede i maj, at hospitalet bevidst har begået fejl, og at fejlene er begået over en længere periode.

To direktører på hospitalet er blevet fyret, en regionsdirektør og en koncerndirektør har sagt op, ligesom to afdelingschefer på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital er blevet fritaget for tjeneste.

Fire patienter har indtil videre fået erstatning for forsinkede operationer. 11 sager er afvist, og 70 sager er ikke afgjort. Det fremgår af Patienterstatningens hjemmeside.

