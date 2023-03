Kræftpatienter fik forkert besked om livsvigtig operation i udlandet

Patienter med fremskreden tarmkræft er på Aarhus Universitetshospitals mave- og tarmkirurgiske afdeling blevet fejlinformeret om deres muligheder for at blive opereret i udlandet.

Det skriver DR, der har fået indsigt i interne dokumenter.

Lægerne har ifølge DR fået at vide af ledelsen, at de skulle tilbyde patienterne, at hospitalet kunne undersøge muligheden for operation i udlandet.

Men sagde patienterne ja til at få det undersøgt, ville de miste den operationstid, de havde fået på hospitalet i Aarhus.

Det må et hospital ikke. Det vurderer lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet Kent Kristensen over for DR.

Patientens operationstid må først slettes, hvis vedkommende får et konkret tilbud om at komme til udlandet, lyder det.

Ifølge lektoren er praksis derfor ulovlig. Det undertrykker patienternes rettigheder.

Også professor i sundhedsjura ved Aalborg Universitet Helle Bødker Madsen kalder det ifølge DR et regelbrud.

DR henviser til et referat fra september 2022. Heri står der, at det er vigtigt at informere patienten om, at man "ikke kan reservere tiden her i huset samtidig" med undersøgelse af mulighed for behandling i udlandet.

Cheflæge på afdelingen Charlotte Buchard Nørager afviser over for DR, at der er sket fejlinformation.

Men også en vejledning fra januar indeholder en lignende instruks.

På spørgsmålet om, hvorvidt lægerne er blevet bedt om at give informationen videre, siger cheflægen til DR:

- Ja, men derfor er det jo ikke sikkert, at de gør det. Vi kan se på journalerne, at man ikke noget sted har sagt, at man vil miste sin tid.

To patienter fortæller dog til mediet, at de har fået besked fra en læge på afdelingen om, at de ville miste deres plads, hvis de nikkede ja til at få undersøgt muligheden for operation i udlandet.

Vejledningerne bliver nu rettet, siger cheflægen til DR.

Til udsagnet fra DR om, at jurister kalder instruksen ulovlig, beklager Charlotte Buchard Nørager, men tilføjer, at "vi er jo kun mennesker".

Ifølge DR fremgår det også af dokumenterne, at ledelsen ikke ønsker behandling i udlandet på grund af afdelingens økonomi. Det er nemlig afdelingen, der skal betale.

Lægerne fik blandt andet at vide på mødet i september 2022, at det kan koste en million kroner. Derfor er det ifølge referatet "en vej, vi skal undgå at følge, da afdelingen vil skulle betale for forløbene og tvinge os ud i besparelser".

Cheflægen afviser over for DR, at budgettet er blevet brugt som argument.

Søndag beskrev DR, at 182 patienter sidste år måtte vente over to uger på en operation på afdelingen. Dét, selv om en kræftpatient har ret til at blive opereret senest to uger efter at være blevet tilbudt en operation.

/ritzau/