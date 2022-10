Kræftsyge får mere hjælp end andre dødssyge patienter

Alvorligt syge kræftpatienter får markant mere lindrende behandling og kommer meget mere på hospice end alle andre patienter med livstruende sygdomme.

Det viser nye tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

47 procent af kræftpatienterne var inden deres død på hospice eller i kontakt med et særligt specialiseret team for uhelbredeligt syge. Det gjaldt kun tre procent af alle patienterne med andre livstruende diagnoser.

- En forsvindende lille del af de patienter, der ikke har kræft, får specialiseret palliativ behandling. Det spørgsmål, vi ikke har svar på, er, hvor mange der burde modtage hjælpen, siger professor Mogens Grønvold.

Han er leder af Palliativ Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital og formand for Dansk Palliativ Database i RKKP.

Rigsrevisionen konkluderede i 2020, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret alle med behovet adgangen til særligt lindrende behandling til alvorligt syge og døende.

Konsekvensen kan være forringet sidste levetid og ekstra byrder for de pårørende.

De nye tal fra RKKP viser, at der siden stort set intet er sket.

- Vi har en politisk bestemt kapacitet på området. Sundhedsvæsenet er presset. Der er ikke plads, og derfor bliver de nødt til at afvise patienter, siger Mogens Grønvold.

Han mener, at der skal ansættes mere specialiseret palliativt personale, så de kan rådgive og oplære ansatte på hjerte- og lungeafdelinger i palliative opgaver.

Formanden for Lungeforeningen, Torben Mogensen, kalder det ærgerligt, at det ikke er lykkedes at forbedre støtten til alle patientgrupper.

- Vi har kæmpet i årevis for at råbe politikere og sundhedspersonale op.

- Som samfund kan vi ikke være bekendt, at en stor gruppe medborgere med ualmindeligt dårlig livskvalitet kunne hjælpes betydeligt med bedre lindrende behandling, siger han.

/ritzau/