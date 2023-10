Kraftig blæst skaber problemer på Storebælt og Øresundsbroen

Øresundsbroen fraråder kørsel med vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig vind.

Restriktionen forventes ophævet cirka klokken 19.00.

Det skriver Vejdirektoratet.

Også Storebæltsbroen er påvirket af det voldsomme vejr. Det er på broen forbudt at køre over med vindfølsomme køretøjer.

Forbuddet forventes ophævet klokken 17.30.

Blæser det mere end 15 meter i sekundet, må vindfølsomme køretøjer ikke køre over broen.

Vindfølsomme køretøjer kan blandt andet være trailere, anhængere og campingvogne.

Regnen er øset ned flere steder i Jylland i løbet af tirsdag. Til frustration for flere boligejere, hvor vandet er trængt ind bag murene.

Forsikringsselskaber melder tirsdag eftermiddag om over 350 skadesanmeldelser på grund af den voldsomme regn i Jylland.

Det oplyser forsikringsselskabet Tryg, der har modtaget over 200 anmeldelser, og selskaberne Codan og Almindelig Brand, der tilsammen har modtaget over 150 anmeldelser.

- Det er et væsentligt højere niveau. Vi har jo set mange skybrud hen over sommeren, så vi har vænnet os til et højt niveau. Men det her, det er absolut meget højt, siger Frederik Sjørslev Søgaard, der er skadedirektør i Tryg.

Tryg oplyser, at anmeldelserne primært handler om bygningsskader, hvor vand er trængt ind i bygninger.

Anmeldelserne kommer primært fra Nordjylland, Vestjylland og Østjylland, hvor særligt Aarhus er hårdt ramt.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, er der registreret skybrud mindst 18 steder i landet.

Flere politikredse meddelte tirsdag morgen, at kraftig nedbør havde haft konsekvenser for trafikken.

Det drejede sig blandt andet om færdselsuheld, vand på vejene og kloakdæksler, der var hoppet af.

/ritzau/