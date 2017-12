Kraftig blæst påvirker brotrafik på stor hjemrejsedag

Vindfølsomme køretøjer frarådes at passere Øresundsbroen. Vinden forventes først at aftage tirsdag aften.

Et kraftigt blæsevejr påvirker 2. juledag trafikken, når mange bilister vender hjemad efter julen.

Tirsdag fraråder Vejdirektoratet vindfølsomme køretøjer at passere Øresundsbroen. Vinden forventes først at aftage klokken 23 tirsdag aften.

Direktoratet advarer også om kraftig vind på flere andre danske broer - eksempelvis skal bilister på Storebæltsbroen være opmærksomme på blæsten.

- Det kan påvirke trafikken på de store broer, hvis vinden kommer ind på tværs af broerne. Det er noget, som vi holder skarpt øje med, siger Mette Nedergaard, vagthavende ved Vejdirektoratet.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) advarer tirsdag om vindstød af stormstyrke i Vestjylland og Nordjylland.

DMI forventer vindstød af stormstyrke på 25-27 meter i sekundet i området omkring Jammerbugt, Frederikshavn og Hjørring tirsdag eftermiddag og aften. I Vestjylland gælder varslet fra tirsdag morgen til tirsdag eftermiddag.

Vindstød af stormstyrke kan få tagsten til at blæse ned, store grene kan knække, og træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Der er samtidig stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik.

/ritzau/