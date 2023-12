Kraftig blæst risikerer at lukke Storebæltsbroen torsdag aften

Skal du ud i juletrafikken torsdag og fredag, kan det være, at din rejse bliver påvirket af den ventede storm Pia.

Kraftig blæst vil torsdag og fredag kunne påvirke trafikken på Storebæltsbroen.

Når middelvinden når op over 25 meter i sekundet, lukkes broen for al biltrafik, skriver Sund og Bælt på sin hjemmeside.

- Ifølge vindprognosen fra DMI forventes den største risiko for vindstyrker over 25 m/s (meter i sekundet, red.) i perioden fra torsdag aften kl. 20.00 til tidligt fredag morgen, lyder det videre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Stormen ventes torsdag aften og at have vindstød af orkanstyrke. Det er generelt i de kystnære egne, at vinden ventes at blive kraftigst.

DMI har desuden varslet om forhøjet vandstand. Den kraftige vind giver forhøjet vandstand langs Vestkysten, i Limfjorden, Skagerrak, Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund.

Allerede når middelvinden når op på ti meter i sekundet, lukkes forbindelsen for påhængskøretøjer under 750 kilo. Der vil ifølge prognosen være risiko for lukning for påhængskøretøjer fra torsdag formiddag til sent lørdag eftermiddag, skriver Sund og Bælt.

Her lyder det videre, at man kan følge den aktuelle trafiksituation via Sund og Bælts bromeldinger på hjemmesiden eller trafikinfo via deres sms-tjeneste.

/ritzau/