Kraftige tordenbyger overskygger varmerekord

Lyn, lyn og atter lyn.

Uvejret, der bevægede sig hen over Danmark mandag, forårsagede mere end 8000 lynnedslag frem til klokken 17 ifølge TV 2 Vejret.

Det er det højeste antal lyn i næsten to år.

Vejret påvirkede alt lige fra bomme ved jernbaneoverstrækninger og den generelle togtrafik til de tusindvis af festglade mennesker, der lige nu er samlet på Roskilde Festival.

Men selv om det har regnet meget over det meste af Danmark, har uvejret ikke medført ekstraarbejde for landets beredskaber.

- Jeg vil være ærlig og sige, at det har været lidt kedeligt, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

- De steder, hvor der er kommet meget vand, har det ikke været sådan, at det har oversvømmet væsentlige ting eller haft konsekvenser for infrastrukturen.

Der blev målt lokale skybrud i store dele af landet. Værst blev det for indbyggerne i Odense, hvor der faldt 34,2 millimeter på en halv time.

Samtidig var der smæk på, da bygerne passerede Vestsjælland.

Slagelse fik 30,8 millimeter på 30 minutter, og Korsør fik 27 millimeter regn på kun 10 minutter.

Det svarer til femdobbelt skybrudsintensitet og er den femtehøjeste værdi målt i Danmark, skriver TV 2 Vejret.

Skybrud betegnes ved, at der falder mere end 15 millimeter regn på maksimalt 30 minutter.

- Almindelige skybrud sker hver sommer, men dobbelt skybrud sker måske en eller to gange om sommeren, siger Jesper Rosberg, meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Uvejret over Fyn oversteg dog de forventninger, som DMI udsendte varsling efter mandag morgen.

Her udsendte instituttet en kategori 1-varsel, der er lig med "voldsomt vejr".

Ifølge Jesper Rosberg havde en kategori 2-varsel, der betegner "farligt vejr", været mere passende.

- Vi ramte pænt på Sjælland med en kategori 2-varsel, men det gik lidt over kriteriet på Fyn. Vi forventede de kraftigste skybrud over de østlige egne, siger han.

- Vejret bevægede sig over Sjælland midt på eftermiddagen, hvor der var de højeste temperaturer. Det er tit der, det kulminerer.

Apropos temperaturen blev der midt i kampens hede målt 29,1 grad ved Holbæk. Det betyder, at mandag var årets hidtil varmeste dag.

- Det er ikke noget, der er usædvanligt. Vi fik meget varm luft, der strømmede op fra sydøst, siger Jesper Rosberg.

Det er ikke ligefrem historisk, at der blev målt over 8000 lynnedslag over dansk område.

Ifølge meteorologen er det således langt fra rekorden, der lyder på over 100.000 lyn under et uvejr i juni 2002.

- Når man har et landsdækkende tordenvejr, så er 8000 lyn ikke usædvanligt. Vi har haft tordenvejr, der har været meget kraftigere, siger Jesper Rosberg.

Hos Fyns Politi gav regnen ikke anledning til større opgaver, lyder det.

Tirsdag bliver helt anderledes i forhold til vejret. Jesper Rosberg oplyser, at det bliver "betydeligt" koldere og blæsende med jævn til hård vind.

Temperaturerne når op mellem 17 og 21 grader med vekslende skydække, lyder det.

/ritzau/