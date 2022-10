Kraftværker forlænges: Ørsted skal på jagt efter mandskab og kul

Der skal købes mere kul og olie, og der skal skaffes op mod 50 nye medarbejdere, når lukningen af dele af tre kraftværker udskydes.

Det er meldingen fra ejeren af værkerne, energiselskabet Ørsted, efter at regeringen har besluttet at udskyde lukningen for at sikre elforsyningen de to kommende to vintre.

- Det bliver absolut en udfordring, især på personalesiden. Men det er en opgave, vi forventer at kunne løse, siger presserådgiver Carsten Birkeland Kjær, Ørsted.

Regeringen meddelte lørdag, at man vil udskyde lukningen af det kulfyrede Esbjergværket, som ellers stod til at lukke ved udgangen af marts næste år.

Derudover vil man genoptage driften af Studstrupværkets blok 4 og Kyndbyværkets blok 21, som ellers blev lukket i henholdsvis april 2022 og juni 2020.

De to kraftværksblokke ved henholdsvis Aarhus og Jægerspris fyrer med kul og olie.

Planen skal nedbringe risikoen for, at danskerne kommer til at mangle strøm i stikkontakterne de kommende to vintre.

De lukkede kraftsværksblokke skal have en kærlig hånd for at bringes ajour, og derudover skal der ansættes nye medarbejdere til at drive elproduktionen.

- For at få de tre værker til at kunne køre skal vi ud og finde 45-50 nye medarbejdere. Det er ikke nødvendigvis en let sag, for det er meget specialiseret arbejde.

- Derudover håber vi på, at vi kan forlænge nogle af de medarbejdere ved Esbjergværket, som indtil nu har troet, at deres arbejdsplads lukkede 1. april 2023, siger Carsten Birkeland Kjær.

Der vil ifølge presserådgiveren gå op mod et halvt år, før de to lukkede kraftværksblokke kan komme op at køre igen.

En af opgaverne for Ørsted bliver også at skaffe ekstra brændsler.

- Esbjergværket har købt ind til driften frem til april. Der skal vi nu i gang med at indgå kontrakter med leverandører af kul, så værket kan fortsætte, ligesom der skal købes kul og olie til at køre blokkene på Studstrupværket og Kyndbyværket, siger han.

Lukningen af de tre værker vil blive udskudt til 30. juni 2024.

Udskydelsen kan medføre en øget CO2-udledning. Men fordi der er tale om midlertidige tiltag, ventes det ikke at påvirke 2025-målet.

Det er et mål, som Folketinget har sat, om at mindske udledningerne af CO2 med 50-54 procent i 2025.

I 2030 er målet 70 procent reduktion af CO2-udledningen i forhold til niveauet i 1990.

/ritzau/