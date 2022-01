Krarup overvejer DF-exit hvis Messerschmidt vinder

Skulle Morten Messerschmidt 23. januar blive valgt som formand for Dansk Folkeparti, kan det føre til, at folketingsgruppen splittes og et nyt parti opstår.

Det siger Marie Krarup, der er partiets integrations- og undervisningsordfører, til Jyllands-Posten.

- Hvis Morten Messerschmidt bliver formand, er der en mulighed for, at den del af folketingsgruppen, som ikke mener, at det er en god idé, kan danne et nyt parti, siger hun til avisen.

Marie Krarup vil dog ikke fortælle, hvem der vil bryde med partiet.

Jyllands-Posten citerer dog flere anonyme kilder for, at nogle folketingsmedlemmer overvejer at blive løsgængere, hvis Messerschmidt bliver formand.

Kraup, der har siddet i Folketinget for partiet i 10 år, erklærede for nogle dage siden sin støtte til Martin Henriksen i forbindelse med formandsvalget.

Hun mener, at Morten Messerschmidts ageren i sagen om EU-støtten til Meld- og Feld har skadet partiet.

Stod det til Krarup, burde Martin Henriksen i tilfælde af et nederlag i kampen om formandsposten gå sammen med den tidligere Venstre-minister Inger Støjberg om at danne et nyt parti.

Hvis det blev en realitet, ville Krarup selv kraftigt overveje at melde sig ind.

Hverken Martin Henriksen eller Inger Støjberg har dog kommentarer til forslaget.

Heller ikke Morten Messerschmidt har ønsket at kommentere historien over for Jyllands-Posten.

Marie Krarup meddelte tilbage i september 2020, at hun ikke ville genopstille ved næste folketingsvalg.

Det bundede i skuffelse over, at Dansk Folkeparti ville støtte et forbud mod omskæring af drenge under 18 år.

Hvem der bliver ny formand for Dansk Folkeparti efter Kristian Thulesen Dahl, afgøres som nævnt 23. januar på et ekstraordinært årsmøde i Herning.

Foruden Messerschmidt og Henriksen er Merete Dea Larsen og Erik Høgh-Sørensen også kandidater til posten.

