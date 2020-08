Krav om mundbind i Aarhus gælder i tre uger

Den stigende coronasmitte i Aarhus betyder krav om mundbind i offentlig transport frem til 1. september.

Kravet om mundbind i al offentlig transport i Aarhus gælder fra 11. august til 1. september.

Det viser en bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet mandag.

I fredags meddelte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) efter et møde med de øvrige partier i Folketinget, at kravet om mundbind og en række andre tiltag ville blive indført for at dæmme op for den stigende coronasmitte i Aarhus.

På det tidspunkt lød det, at disse tiltag ville gælde i foreløbigt 14 dage.

- Vi skal ikke ud i en 11. marts igen med en omfattende nedlukning. Vi tror på, at vi med nålestiksoperationer som denne kan stoppe det her med en lokal indsats.

- Vi har den overbevisning, at aarhusianerne vil være med til det her, sagde Heunicke blandt andet i fredags.

Mundbind skal være CE-mærkede eller stofmundbind, som dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet. Og som er tætsluttende omkring ansigtet.

Der er desuden blevet opfordret til, at offentlig transport undgås, hvis andre transportmidler er mulige.

Og at det fysiske fremmøde i gymnasier og andre ungdomsuddannelser udskydes. I 14 dage var meldingen i fredags. Det emne er ikke berørt i selve bekendtgørelsen, som omhandler den kollektive trafik.

- For at forebygge og inddæmme udbredelsen af coronavirussygdom 2019 (Covid-19) i forbindelse med et konkret smitteudbrud i Aarhus Kommune skal rejsende, der påbegynder eller afslutter en rejse i Aarhus Kommune, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind ved følgende former for kollektiv trafik, står der blandt andet i bekendtgørelsen.

Herefter er der listet en række transportformer op såsom busser, Flextrafik, letbaner, turistbuskørsel og færger.

Hvis personer opholder sig på tog- eller busstationer, en letbanestation eller i en færgeterminal i Aarhus Kommune, skal de også have mundbind på. Der er dog undtagelser for kravene om mundbind.

I bekendtgørelsen står der, at "passagerer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller som har fysiske eller mentale svækkelser, der gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet", kan rejse uden at bruge mundbind. Det samme gælder børn under 12 år.

