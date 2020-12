Krav om mundbind i offentlig transport forlænges til marts

På grund af den seneste tids stigning med coronasmitte forlænges kravet om mundbind i offentlig transport.

Kravet om at bære mundbind i offentlig transport forlænges frem til 1. marts i hele landet.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Mundbind har været påkrævet i offentlig transport i Danmark siden august på grund af den verserende coronaepidemi.

Kravet gælder i tog, bus og metro, men også i taxa og på færger samt på stationer.

Forlængelsen blev allerede meldt ud mandag, da statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde annoncerede, at alle efterårets restriktioner ville blive forlænget til udgangen af februar.

Ifølge tranportminister Benny Engelbrecht (S) er der også i den kollektive trafik brug for at være "ekstra opmærksomme" på at forhindre smittespredning.

Han er glad for, hvordan passagererne indtil videre har taget mundbindet til sig.

- Kravet om at bruge mundbind eller visir er ligesom en række andre restriktioner blevet forlænget vinteren ud.

- For hvis vi ikke passer på og bliver ved med at holde afstand, spritte af og følge råd og vejledninger, så risikerer vi, at vi mister kontrollen med smittespredningen. Det gælder også den kollektive trafik.

- Derfor er jeg også meget glad for, at passagererne i det store hele har taget kravet om mundbind og visir til sig og gjort det til en del af hverdagen, siger Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

Ud over offentlig transport er det på nuværende tidspunkt påbudt at bruge mundbind eller visir alle offentlige steder indendørs.

Det gælder eksempelvis i butikker og supermarkeder, kultur- og kirkeinstitutioner samt uddannelsessteder.

Kravet gælder indtil videre for hele landet til og med 28. februar 2021.

