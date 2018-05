Krav til statsborgerskab i Norden

Der er forskelle og ligheder mellem de nordiske landes krav til statsborgerskab. Landene adskiller sig også på en række andre punkter - for eksempel i forhold til kriminalitet.

Danmark:

* Økonomi: Man må ikke have gæld til det offentlige og skal have været selvforsørgende i fire et halvt år inden for de seneste fem år.

* Ophold: Som hovedregel skal man have boet i Danmark uafbrudt i ni år.

* Sprog: Man skal som hovedregel bestå prøve i Dansk 3 og indfødsretsprøven.

Norge:

* Økonomi: Regler om selvforsørgelse ligger under krav til permanent opholdstilladelse.

* Ophold: I syv af de seneste ti år skal man have boet i Norge.

* Sprog: Man skal gennemføre et godkendt kursus i norsk eller dokumentere gode nok kundskaber i norsk eller samisk eller bestå prøver i mundtlig norsk og samfundsfag.

Sverige:

* Økonomi: Man må ikke have udestående bøder, skatter eller andre afgifter til det offentlige. Der er ingen regler om selvforsørgelse.

* Ophold: Som hovedregel skal man have boet i Sverige i fem sammenhængende år.

* Sprog: Der er ingen sprogkrav.

Kilder: Udlændinge- og Integrationsministeriet, Migrationsverket, Regjeringen.no, Aarhus Universitet og Malmø Universitet.

/ritzau/