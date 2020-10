Kredsformand: Mødeform kan have påvirket støtte til Frank Jensen

Kredsformand kritiserer, at afstemning om Frank Jensen var ved håndsoprækning og ikke skriftlig.

22 ud af 32 deltagere bakkede op om Frank Jensens (S) ved et krisemøde søndag, hvor sagen om overborgmesterens krænkelser af kvinder var på bordet.

Det fortæller Carlo Søndergaard, der er formand for Socialdemokratiet i Indre By og Christianshavn, som var en af deltagerne på mødet.

Han er kritisk over selve mødeafholdelsen og formen på afstemningen, som ifølge hans udlægning kan have påvirket resultatet.

Afstemningen indeholdt to spørgsmål - om der var tillid til Frank Jensen som overborgmester, og om han fortsat skulle være partiets spidskandidat i København.

- Det er et møde, som Frank Jensen har indkaldt til, og han har også valgt, hvem der skulle deltage.

- Deltagerne er ikke en del af den formelle beslutningsstruktur i partiet, og derfor står det lidt uklart for mig, hvilken beslutningskraft mødet havde. Det var en temperaturmåling for Frank, som han havde brug for, og den har han fået, siger Carlo Søndergaard.

Han mener, at man skulle have indkaldt til et formelt møde i Socialdemokratiet i København, hvor man havde brugt fællesledelsen eller hovedbestyrelsen til at tage stilling til sagen.

- Jeg er usikker på, om det her (resultatet, red.) et udslag af, om partiet har taget stilling til sagen. Det var ikke partiets formelle struktur, der blev brugt i går, siger Carlo Søndergaard.

Nogle af deltagerne ved mødet bad om en skriftlig afstemning - herunder Carlo Søndergaard - og han mener, at håndsoprækningen kan have gjort det vanskeligt for nogle deltagere at stemme frit.

Carlo Søndergaard uddyber, at en stor del af mødedeltagerne til dagligt har Frank Jensen som chef i Københavns Borgerrepræsentation.

Carlo Søndergaard valgte selv ikke at række hånden op - primært fordi han mener, at Frank Jensen burde stille sit spidskandidatur til rådighed.

- Vi har en situation, hvor det ville være hensigtsmæssigt, at Frank Jensen skulle stille sit kandidatur til rådighed, så vi kunne få afprøvet længere ude blandt medlemmerne, om der er tillid til ham, siger Carlo Søndergaard.

Han mener, at Frank Jensen er færdig, hvis der kommer sager om grove krænkelser frem i den undersøgelse, som Socialdemokratiet har sat i søen.

- Vi har sagt i vores kreds, at hvis der kommer sager af lignende karakter med Frank, så må han enten frivillig trække sig, eller også må vi i partiet tage stilling til, om vi har tillid til ham.

- Min tilgang er, at det ikke er antallet af sager. Det er grovheden og karakteren af sagerne, der er afgørende for, om han kan blive, siger Carlo Søndergaard.

/ritzau/