Krigen i Ukraine har tredoblet ansøgninger til Hjemmeværnet

Interessen for at blive en del af Hjemmeværnet er eksploderet siden slutningen af februar, da Rusland sendte tanks og tropper ind i Ukraine.

Fra 24. februar og frem til 30. april har Hjemmeværnet modtaget 676 ansøgninger fra personer, der ønsker at blive frivillige i værnet.

Det er mere end tre gange så mange ansøgninger, som man modtog i samme periode sidste år.

Det er foreløbig endt med, at Hjemmeværnet har indgået aftaler med 267 personer. Til sammenligning optog man 71 nye medlemmer i samme tidsrum sidste år.

Konstantin Bjerre Nielsen, chef for Rekrutteringssektionen i Hjemmeværnskommandoen, ser en klar sammenhæng med krisen i Ukraine:

- Når vi taler med dem, der gerne vil være frivillige, så henviser de ofte til situationen i Ukraine. De ønsker at være forberedt på en lignende situation.

- Det at krigen er rykket ind i Europa har gjort, at folk er blevet mere bevidste om deres handlemuligheder i forhold til at være beredt, siger han.

Rekrutteringschefen lægger ikke skjul på, at den store interesse har overrasket:

- Vi havde forventet en stigning, men at den var så markant lige efter 24. februar, det kom lidt bag på os, siger han.

Den store interesse for Hjemmeværnet ses i alle landsdele, men er ifølge rekrutteringschefen særligt udtalt på Bornholm.

Før Hjemmeværnet optager nye frivillige, skal kandidaterne igennem en optagelsesproces.

Først bliver man kaldt til et orienteringsmøde, senere en samtale, og herefter skriver kandidaten en ansøgning, som behandles af Hjemmeværnet.

- Vi har en lidt langstrakt optagelsesproces. Det er ikke ligesom en fodboldforening, at når man har betalt girokortet, så er man med.

- Det er også et spørgsmål om forventningsafstemning og orientere folk om, hvad det er de går ind til, siger Konstantin Bjerre Nielsen.

Rekrutteringschefen forventer, at interessen for at komme med i Hjemmeværnet vil falde til et mere normalt leje.

Øvelsen bliver at fastholde de nye frivillige:

- Ligesom med fitnesskortet, man køber i januar med de bedste hensigter, kan vi jo også løbe ind i, at nogle taber interessen som tiden går. Der handler det jo om at tage hånd om folk, så når de kommer ind hos os, så får de en mentor eller en "buddy", som kan holde kontakt med dem, siger Konstantin Bjerre Nielsen.

Hjemmeværnet har 13.000 aktive frivillige og knap 31.000 i reserven.

De er fordelt på tre værn - Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet.

/ritzau/