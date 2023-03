Krigsforbrydelser skal tilføjes til dansk straffelov

Danmark er et af få europæiske lande, der ikke har særskilt kriminaliseret internationale forbrydelser som eksempelvis krigsforbrydelser.

Men det skal nu laves om, lyder meldingen fra justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Han fortæller til Ritzau, at regeringen støtter et beslutningsforslag fra SF om at kriminalisere internationale forbrydelser i dansk ret.

- Jeg tror først og fremmest, at det er vigtigt at sige, at krigsforbrydelser i dansk strafferet allerede er ulovliggjort. Det er ikke skrevet ind som specifikke bestemmelser i straffeloven, men alle de handlinger, der er krigsforbrydelser, er strafbare, siger Peter Hummelgaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men når alt det er sagt, så synes jeg faktisk, at SF har en vigtig pointe med, at tiden nu også er kommet til, at vi indfører en selvstændig kriminalisering af krigsforbrydelser. Det tror jeg også vil sende et vigtigt signal til omverden og ikke mindst ofrene.

- Derfor vil jeg, når forslaget behandles i morgen (tirsdag, red.), sige, at regeringen bakker op om at kriminalisere krigsforbrydelser selvstændigt i dansk ret.

Konkret vil Peter Hummelgaard nedsætte et lovforberedende udvalg, der skal undersøge, hvordan krigsforbrydelser rent teknisk kan tilføjes til straffeloven.

Udvalget skal også vurdere, om strafferammen for krigsforbrydelser skal være højere end de gældende bestemmelser for eksempelvis drab og tortur.

SF fremlagde sit forslag i slutningen af februar.

Retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt kaldte det dengang "pinligt", at Danmark sammen med Italien er de eneste lande, der ikke har særskilt lovgivning om krigsforbrydelser.

Dengang lød det fra Peter Hummelgaard, at der ikke var "alvorlige mangler i straffeloven". Han var dog ikke afvisende for at drøfte SF's ønske.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er ikke noget fyldestgørende overblik over, hvor mange personer mistænkt for at have begået krigsforbrydelser, der har befundet sig i Danmark, eller hvor mange ofre, der har været eller er i landet.

Peter Hummelgaard oplyser dog, at der findes eksempler på ukrainske flygtninge, der "har afgivet vidneforklaringer til dansk politi om forbrydelser, de er blevet udsat for i Ukraine, der har karakter af krigsforbrydelser".

I forvejen findes Den Internationale Straffedomstol (ICC), der kan retsforfølge personer for at have begået krigsforbrydelser.

Danmark har tilbudt ICC at sende kriminalteknikere, der kan hjælpe med at efterforske krigsforbrydelser begået i Ukraine.

Peter Hummelgaard er mandag i London, hvor han med andre landes justitsministre drøfter, hvordan ansvarlige for forbrydelser i Ukraine kan drages til ansvar.

/ritzau/