Kriminalitet rammer danskerne på nettet

* Mens kriminaliteten i samfundet generelt falder, sker der flere og flere lovbrud på nettet.

* Fra 2009 til 2015 faldt antallet af straffelovsovertrædelser i Danmark til det laveste niveau i mange år.

* Mens der sker mindre vold og færre indbrud, er der til gengæld nye former for it-kriminalitet, herunder økonomiske forbrydelser på nettet, der er i vækst.

* Samtidig viste en undersøgelse fra 2016, at it-kriminalitet er den form for kriminalitet, flest danskere frygter at blive udsat for. Hver fjerde var temmelig eller meget bekymrede på det område.

* I 2016 var der 104.584 anmeldelser om misbrug af betalingskort på nettet. Det svarer til næsten en tidobling på fem år.

Kilder: Rigspolitiet, Rambøll, Det Kriminalpræventive Råd, Berlingske.

/ritzau/