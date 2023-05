Kriminelle forsøgte at svindle for 200 millioner via netbanker i 2022

Netbanksvindlen nåede i 2022 et nyt og større omfang. I alt forsøgte svindlere at franarre folk 209 millioner kroner fra deres netbanker.

Det viser tal fra Finans Danmark, som er interesseorganisation for blandt andet banker i Danmark.

Ud af de 209 millioner kroner lykkedes det banker at få stoppet svindel med 113 millioner kroner. Imens slap kriminelle afsted med 96 millioner kroner.

Det er blandt andet svindel via den metode, hvor kriminelle ringer og narrer oplysninger fra borgere, der har bidraget til stigningen.

Ofte udgiver de kriminelle sig for at være for eksempel bankfolk eller fra politiet. Ældre er tit målet.

Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, opfordrer folk til at være på vagt.

- Der er rigtig meget bedrageri i form af telefonsvindel derude. Det handler om den type samtale, hvor kriminelle giver sig ud for at være fra politiet eller banken og forsøger at få offeret overtalt til at flytte penge til den kriminelles konto. Det lykkes de desværre med i en række tilfælde, siger han.

I 2021 endte tabet for borgerne på knap 61 millioner kroner, og året forinden var det på knap 55 millioner kroner.

Skal man undgå at blive en del af den kedelige statistik, kan en løsning være at lægge på, hvis man bliver mistænksom, lyder det fra digitaliseringsdirektøren.

- Man skal simpelthen være opmærksom på de telefonsamtaler og mails og sms'er, man modtager, siger Michael Busk-Jepsen.

- Hvis en person undervejs i samtalen begynder at opfordre én til at overføre penge fra ens egen konto til en anden konto, skal man bare smække røret på. Så er man nemlig udsat for svindel. Det kunne banken, politiet eller andre offentlige myndigheder aldrig finde på at gøre.

Opgørelsen omfatter de i bankerne registrerede forsøg på svindel og laves hvert halve år.

Politiet er også tidligere kommet med opgørelser, der viser, at der blev svindlet i meget stort omfang i 2022.

I januar i år lød politiets vurdering, at der blev svindlet eller forsøgt svindlet for næsten 100 millioner kroner.

