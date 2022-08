Kriminolog om udspil: Hårdere straffe har ikke præventiv effekt

Socialdemokratiet ønsker at hæve strafniveauet markant. Det fremgår af et udspil, som præsenteres tirsdag.

Der er ikke nogen forskning, der støtter op om, at højere straffe til kriminelle vil have en præventiv effekt. Faktisk tværtimod.

Det siger David Sausdal, der er kriminolog ved Lunds Universitet, inden den socialdemokratiske regering tirsdag præsenterer et nyt bandeudspil.

Udspillet indebærer blandt andet, at man vil straffe visse former for kriminalitet markant højere, end tilfældet er i dag. Udspillet er særligt målrettet kriminelle med udenlandsk baggrund.

- Sandheden er, at fængsler er et af de mindst resocialiserende steder i verden, siger David Sausdal.

Han påpeger, at Justitsministeriet selv udgav en rapport for nogle år siden, hvor det blev konkluderet, at længere straffe ikke har en præventiv effekt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fortalte lørdag i et interview med Berlingske, at et af formålene med udspillet er at skabe mere tryghed. Men den køber Sausdal heller ikke.

- Ministeriets eget forskningskontor har vurderet, at hårdere straffe som værktøj ikke er særligt præventivt, og at det heller ikke er tryghedsskabende.

- Og så er der anden forskning, som peger på, at man risikerer at skabe endnu mere af det, som man gerne vil til livs, siger han.

Kriminologen understreger, at det går godt med at få bragt kriminaliteten i Danmark ned.

- Kriminaliteten i Danmark er faldende. Det gælder blandt andet for folk med anden etnisk baggrund og for kriminaliteten i udsatte boligområder. Så vi har tal, der siger, at det går godt.

Ifølge David Sausdal skyldes det særligt, at man i Danmark har haft nogle helhedsplaner, hvor man har haft fokus på resocialisering på et bredere plan. Her er det lykkedes at inddrage skoler, sundhedssektoren og boligsektoren.

- Og det tyder på, at man har haft succes med det.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) sagde lørdag, da Mette Frederiksen havde åbnet op for det nye udspil, at man fortsat tror på resocialisering.

Men hårdere straffe handler også om, at man i Danmark skal have en følelse af retfærdighed, når strafudmålingen finder sted, lød det.

- Det har den funktion, at vi som samfund får sagt, hvor vi synes niveauet for retfærdighed bør ligge. Når jeg ser på nogle af de voldsdomme, der falder, så synes jeg, at straffene ligger for lavt, sagde han da.

/ritzau/