Krisecenter: Eksperters sparekniv kan ramme voldsudsatte

Et krisecenter i Esbjerg og et krisecenter i København skal have samme pulje penge fra kommunekassen, lyder det fra en ekspertgruppe, der anbefaler at indføre takstloft på blandt andet kvindekrisecentre.

Det skal de, selv om udgifterne er vidt forskellige rundt om i landet.

Men det vil gå alvorligt ud over kvaliteten, lyder det fra kvindekrisecenteret Danner.

- Kvadratmeterprisen i København er for eksempel langt højere end i Esbjerg, siger Mette Marie Yde, der er direktør i Danner.

Dermed koster det mere at have et center i København, der ifølge hende derfor kan have brug for en højere takst end den i Esbjerg.

Torsdag eftermiddag offentliggjorde Social-, Bolig- og Ældreministeriet 11 anbefalinger fra en ekspertgruppe med Torben Tranæs i spidsen. Gruppen er nedsat i forlængelse af kommunernes økonomiaftale for 2022.

Formålet har været at komme med en række anbefalinger, der skal hjælpe kommunen med at styre økonomien på socialområdet. Det er her, takstloftet anbefales.

For nuværende er det et socialt tilsyn, der vurderer, hvad taksten på hvert center skal ligge på. Tilsynet godkender tilbud og takst ud fra stedet. Derfor kan det variere.

Nogle centre har udelukkende faguddannet personale til at tage imod og hjælpe kvinderne og deres børn efterfølgende, hvor andre ikke har. Derfor er der en variation i taksten, påpeger Mette Marie Yde.

- At indføre takstloftet er som at tisse i bukserne. Vi taler om kvinder og børn, der har levet i vold i årevis og som ofte har massive traumer med sig.

- Pris og kvalitet hænger sammen, så et takstloft risikerer at gå ud over voldsudsatte, som vi i øvrigt er forpligtede til at hjælpe via de konventioner, vi i Danmark har underskrevet, siger Mette Marie Yde.

Forringet kvalitet kan ifølge hende betyde, at kvinder vender tilbage til volden, og enten kommer tilbage til centeret igen fremfor at blive etableret i samfundet igen, eller at det kan have fatale konsekvenser.

- Jeg undrer mig over den her anbefaling, fordi man jo heldigvis er optaget af at komme partnerdrab til livs. Og så står det jo i skærende kontrast, at man samtidig overvejer nedskæringer på området, siger hun.

I selve anbefalingen står der, at et takstloft vil betyde, ”at der er tilbud, som vil være nødsaget til at justere serviceniveauet.”

Mette Marie Yde peger på den fri etableringsret som et sted, hvor man kan spare penge på området.

Der er fri etableringsret af kvindekrisecentre, og de senere år har der været en massiv vækst i antallet af privatejede krisecentre, siger hun.

Det er i stedet et parameter, ekspertgruppen kunne have undersøgt, hvis de vil finde et sted at spare, lyder det fra Danner-direktøren.

Ifølge hende bliver der oprettet kvindekrisecentre rundt i landet, hvor der ikke er et stort nok behov for dem. Tilsynet vurderer ikke, om der er et behov for centeret, ligesom der heller ikke bliver fokuseret nok på kvaliteten.

- Over de seneste år er det eksploderet med krisecentre i yderområderne, men nærmest ingen nye i København, fordi det ikke er en god forretning. Der er der penge at spare, siger hun.

/ritzau/