Krisen får efterspørgslen på én vare til at eksplodere: Nu vil alle eje et termometer

Da coronakrisen for alvor kom til Danmark i foråret 2020, blev termometre til at måle kropstemperaturer solgt i større stil end normalt og meldt udsolgt flere steder i landet. Nu truer en anden form for krise danskerne, og den har skabt efterspørgsmål på en anden form for termometre.

I september annoncerede regeringen på et pressemøde, at temperaturen i offentlige bygninger skulle sænkes til 19 grader for at spare på energien. Dette trådte i kraft den 1. oktober, og fra sidste uge måtte ansatte på skoler, rådhuse og i andre statslige bygninger derfor vænne sig til de nye og mere energivenlige temperaturer.