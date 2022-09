Kristeligt Dagblad mener: Sorg er ikke en sygdom

I nogle tilfælde kan sorg blive så langvarig og invaliderende, at det er et alvorligt problem. Men det er et skråplan at anse sorg for en sygdom, som kommunale sorgmedarbejdere skal helbrede

Døden er en fjende. Livets fjende. Kristendommen og de fleste andre religioner er tydelige om det faktum, som også er den almenmenneskelige erfaring. At miste nære pårørende og venner er som hovedregel forbundet med sorg.

Men i modsætning til døden er sorgen ikke en fjende, der skal slås ned som enhver anden sygdom. Sorg er naturlig, så hvad stiller man op med den? Det er der ikke noget nemt svar på. For nogen er det vigtigt så hurtigt som muligt at få talt med andre om savnet, for andre må de samtaler vente, og for andre igen er det for svært overhovedet at vende det med nogen nogensinde. Ud over den nærmeste familie og de nærmeste venner har præsten historisk haft nøglerollen som samtalepartner for sørgende. Det har været naturligt, dels fordi præsten som regel er involveret ved bisættelser og begravelser, dels fordi præstens opgave er at forkynde trøst og håb i håbløsheden. At pege på den revne, som lyset fra evigheden kan trænge igennem, som digteren Leonard Cohen så poetisk udtrykte det i sangen Anthem.