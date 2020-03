Kristeligt Dagblad og corona-krisen

Avisen udkommer som planlagt og optrapper sin dækning på net

Med regeringens og Folketingets beslutning om at lukke store dele af Danmark ned for at hindre spredningen af coronavirus indtræder den danske offentlighed i en ny og ukendt form for undtagelsestilstand. Med statsminister Mette Frederiksens (S) ord skal vi danskere stå sammen ved at holde afstand til hinanden.

Det påvirker også arbejdet for de 130 ansatte på Kristeligt Dagblad. Fra i morgen vil langt hovedparten af avisens medarbejdere arbejde hjemmefra. Vi lukker avisen for næsten alle besøgende. Vi holder telefonmøder og meget få fysiske møder. Og vi holder i den kommende tid ikke læserarrangementer.

Alle kræfter sætter vi ind på at kunne udkomme normalt med så stærk en papir-avis som muligt, mens vi samtidig sætter yderligere fokus på den journalistiske nyhedsdækning på nettet på k.dk, i digitale nyhedsbreve og i digitale særmagasiner.

En situation som denne kalder på seriøs journalistik og stor ansvarlighed af alle. Vi vil følge udviklingen tæt og gøre vores bedste for at give avisens læsere og de mange digitale brugere så god en orientering som muligt.

Coronakrisen udvikler sig overaskende hurtigt. Vi ved ikke, om avisen fortsat vil kunne blive trykt normalt, hvis trykkerier og avisbude rammes af coronasmitten. Men vi ved, at vi som et minimum vil kunne blive ved med at udkomme digitalt, fordi avisens medarbejdere næsten alle vil kunne arbejde fra deres private bopæl. Det sikrer avisen mod et kollektivt nedbrud, hvis smitten rammer.

Vi opfordrer derfor alle de avisabonnenter, der ikke bruger avisen digitalt, til at oprette sig som digitale brugere. På den måde får de adgang til alt redaktionelt indhold og er sikre på at kunne følge avisens dækning af denne sundhedskrise, hvis udviklingen skulle forhindre papiravisen i at udkomme.

Alle læsere, der har spørgsmål eller ønsker hjælp til at oprette sig digitalt, kan ringe til avisen på telefon 33 48 05 05.