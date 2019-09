Kristeligt Dagblads chefredaktør modtager Rude Strand Prisen

Kristeligt Dagblads chefredaktør Erik Bjerager er blevet hædret med Rude Strand Prisen 2019

Kristeligt Dagblads chefredaktør Erik Bjerager er blevet hædret med Rude Strand Prisen 2019. Prisen gives til ”en person, forening, organisation eller virksomhed, som i tale, skrift eller handling har kæmpet for dannelse, ordentlighed, respekt og tolerance og dermed stimuleret vores lyst til at tage aktivt medansvar for demokratiet i Danmark”.

Overrækkelsen skete i lørdags i forbindelse med Seniorakademiets årlige konference på Rude Strand Højskole ved Odder.

I motivationen lød det: ”Gennem 25 år som chefredaktør har Erik Bjerager formået at udgive, udvikle og styrke Kristeligt Dagblad som en enestående bastion i kampen for ytringsfrihed, ordentlighed, lødighed og menneskelighed i en medieverden præget af overfladiskhed, kynisme og manipulation. Med ambitionen om at skabe en avis, som han selv har kaldt ”et dagligt højskoleophold”, har Erik Bjerager gjort tro, etik og eksistens til forsidestof og har med vedholdende og grundig journalistik bidraget til folkeoplysningen, den levende debat og det danske demokrati.”

Rude Strand Prisen består af et værk af en kunstner fra højskolens lokalområde og et kontant beløb på 8300 kroner, hvor beløbet refererer til lokalområdets postnummer.

Prisen kan ikke søges, men uddeles af den initiativgruppe, der har stiftet Seniorakademiet og tilrettelagde konferencen, hvor den blev uddelt. Denne gruppe består af journalist og medstifter af Skandinavisk Film Kompagni, Jørgen Koldbæk, som stod for prisoverrækkelsen; fhv. sundhedsminister og tidligere adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Arne Rolighed; højskolens tidligere forstanderpar, Eva Marie Back og Aage Augustinus; og det nuværende Helle Bak Holvad og Carsten Holvad.