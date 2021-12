Kristendemokraterne er med i finanslovsaftale som eneste blå parti: Vi må søge resultater der, hvor muligheden er

Da finanslovsaftalen blev præsenteret mandag, var Kristendemokraternes formand Isabella Arendt den eneste blå partileder, som stod med foran Finansministeriets glasdør. Partiet står bag den samlede finanslov, herunder de to delaftaler, der blev indgået lørdag og søndag om henholdsvis nye havvindmølleparker og om en ekstra milliard kroner til sundhedsvæsenet.

Ved hvert af disse såkaldte doorstep-pressemøder har Isabella Arendt fremhævet, at Kristendemokraterne deltager i finansloven som det eneste borgerlige parti. Det er med, fordi det har et mandat i Folketinget, nemlig den tidligere radikale politiker, Jens Rohde.

Er der noget i finansloven, Kristendemokraterne har fået igennem, uden at det har været en sag for de andre forligspartier?

"Ja, det er der," siger Isabella Arendt.

"Vi har sikret en del til kulturen, til kunstmuseet Aros, til Den Gamle By, til musikskoler og lignende. Vi har også sat fokus på grønne områder i byerne. De er ofte lidt oversete men meget, meget vigtige. Så kan jeg nævne støtten til Home-Start, som er et privat initiativ med frivillige, en civilsamfundsorganisation, som hjælper trængte familier i en kortere periode. Den sender en bonusbedste eller andre hjælpsomme hænder til en familie, hvis der har været skilsmisse, dødsfald eller andre ting, der gør at man som familie har brug for hjælp i en periode. Det er et privat initiativ, som ikke har med kommunen at gøre."

I er med i alle delaftalerne om finansloven med regeringen og dens støttepartier. Du har nævnt ved hver præsentation, at Kristendemokraterne er et borgerligt parti, men er det troværdigt?

"Vi er med, fordi vi synes, der er klassiske KD-aftryk i finansloven. Der er rigtig meget for børn og for handicappede, selv om vi gerne havde set, at vi havde fået en større strukturel diskussion om at flytte ansvaret for handicappede op på regionsniveau. Men det var der ikke stemning for.

For os som et borgerligt midterparti er opgaven at søge resultater der, hvor muligheden er. Hen over efteråret har der så også været forhandlinger, som vi måtte forlade, fordi det simpelt hen blev for statsstyret og socialistisk, og det kunne vi ikke være en del af."

Er der noget, der kunne have fået Kristendemokraterne til at stille sig uden for finansloven som de andre borgerlige partier?

"Der er store emner, som stort set ikke er nævnt i finansloven. Der er næsten ingen økonomisk politik i den, ikke nogen adressering af arbejdsudbud eller af flygtninge. Det er jo emner, hvor vi typisk bliver meget uenige med regeringen. Havde der stået flygtningestramninger eller skattestigninger i finansloven, havde vi ikke været med."

Hvad beskæftiger du dig med, når du ikke sidder til finanslovsforhandlinger?

Nu er det jo julemåned, og jeg kan ret godt lide at lave konfekt og småkager, alle de klassiske kager efter min mormors opskrifter, så det skal jeg bruge en del tid på. Mængden af bøger, jeg får læst, er drastisk dalende i takt med, at jeg arbejder mere med politik, men jeg er i gang med at læse Game of Thrones, som er en kæmpe bogserie.

Hvorfor læser du den?

Ligesom tusindvis af andre danskere så jeg filmserien, og jeg har altid godt kunne lide at læse. Jeg kan godt lide fantasy-universer og var glad for at læse Ringenes Herre og Hobitten. Game of Thrones er det sidste skud på stammen af store fantasyhistorier, men jeg er kun nået til bog tre af de otte. Så det er muligt, jeg vil svare det samme, hvis jeg bliver spurgt igen om et år.