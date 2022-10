Det er gået galt i de seneste fem forsøg. Og der er heller ikke noget i de politiske meningsmålinger, der indikerer, at Kristendemokraterne kommer over spærregrænsen på to procent ved folketingsvalget 1. november.

Alligevel var optimismen ukuelig hos fungerende landsformand Marianne Karlsmose, da hun lørdag eftermiddag talte ved Kristendemokraternes landsmøde i Kolding.