Kristendemokraterne i klar udmelding om abort: Vi har ikke været gode til at lytte

Ordene er daværende statsminister Jens Otto Krags (S). Og selvom der er gået 55 år, siden han ytrede dem, tyder meget på, at ordene stadig er gangbare i dansk politik.



Det gælder ikke mindst i debatten, om hvorvidt borgere skal have ret til at afvise hjemmehjælpere med muslimsk tørklæde. Siden Dansk Folkepartis partiformand, Morten Messerschmidt, fremførte ideen på partiets landsmøde i september, har dét spørgsmål nemlig skabt uro i blå blok.



Først bakkede både Jakob Ellemann-Jensen (V) og Alex Vanopslagh (LA) op om forslaget, men siden har begge partiformænd ændret holdning. Ifølge Kristeligt Dagblads politiske redaktør er sagen med til at udstille, at værdipolitikken fortsat er en ligtorn i blå blok. Du kan læse mere i denne analyse.

Kristendemokraterne i klar udmelding om abort

Hos Kristendemokraterne er der til gengæld sket et holdningsskifte af de helt store: Hele partiet støtter nu kvinders ret til fri abort frem til 12. graviditetsuge. Det fortalte formand Marianne Karlsmose i DR-programserien "Mød partierne" onsdag aften.



Kristendemokraterne har længe været plaget af intern uenighed i netop dét spørgsmål, og sidste år bakkede kun to ud af 14 lokalformænd op om den fri abortret. I partiets principprogram står der da også, at nedbringelsen af aborttallet har højeste prioritet, men formuleringen bliver ifølge Karlsmose ændret i partiets 2030-program.



Ifølge partiformanden har det "ikke været en nem proces", men hun slår fast, at "forbud ikke er en god vej":



"Nogle gange må man forholde sig til at se de kvinder i øjnene og den smerte, de går med. Vi skylder dem at lytte. De skal ses og høres, og det har vi ikke været gode nok til," siger hun.

Præster skal anmelde egne overtrædelser af tavshedspligt

Morgensamling iler videre fra Kristendemokraterne til Kirkeministeriet. I sidste måned kunne Kristeligt Dagblad nemlig berette, at flere folkekirkelige præster havde delt historier om sognebørns dødsfald og helbred i en lukket Facebook-gruppe med over 1200 medlemmer.



Den sag reagerer Kirkeministeriet nu på. I et brev sendt til alle folkekirkepræster pålægger ministeriet præsterne at indberette egne eventuelle brud på tavshedspligten, ligesom der er vedlagt et skema, der kan bruges til at give besked til dem, hvis oplysninger præsterne har delt.



Ministeriets pålæg falder dog ikke i god jord hos alle. Til nyhedsmediet Kirke.dk udtaler både biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær og formand for præsteforeningen Pernille Vigsø Bakke kras kritik, hvor det blandt andet lyder, at løsningen "lægger op til et kontrolregime af dimensioner".

Menighedsråd krænkede kunstners rettigheder

Mens vi er ved det kirkelige, skal vi forbi en konflikt om dansk kirkekunst, der siden sidste år har vakt opsigt i blandt andet Kristeligt Dagblads spalter. For er det i orden, at et menighedsråd laver om på detaljerne i et kunstværk?



Nej, mener Thomas Kluge, som er kunstneren bag to orgellåger i Sct. Peders Kirke i Næstved. Og efter en retssag i går står det klart, at han har retten på sin side.



Konflikten opstod, fordi menighedsrådet i den pågældende kirke ville lægge en guldkant om malerierne. Striden udviklede sig siden så bittert, at Thomas Kluge nedlagde forbud mod at vise billederne offentligt, hvorefter menighedsrådet lagde an til advokatbistand for op mod en halv million kroner. Du kan blive klogere på sagen i denne reportage fra dagens udgave af Kristeligt Dagblad.

Sådan så Thomas Kluges orgellåger ud, før der kom guldkanter på. I dag er orgellågerne taget ned og gemt væk. Foto: Thomas Kluge

Paven fordømmer "ubarmhjertige" bombardementer

Nu til en helt anden og langt mere omkostningstung strid. Det kostede både menneskeliv og store skader på bygninger og infrastruktur, da russiske bombardementer mandag rystede flere ukrainske byer. Over hele verden har regeringsledere fordømt angrebet, og nu stemmer den katolske kirkes overhoved i:



"Mit hjerte er altid med det ukrainske folk, især dem, der lever de steder, som er blevet bombet. Jeg beder til, at de, der har krigens skæbne i hænderne, vil stoppe volden og genopbygge en fredelig eksistens side om side," sagde pave Frans ifølge DR under sin ugentlige audiens ved Peterspladsen i Rom.



Paven har tidligere modtaget hård kritik for at "sætte sin moralske autoritet på spil" ved ikke at udtale sig om krigen. Siden har han ved flere lejligheder fordømt blodsudgydelserne.

Pave Frans fordømte de seneste bombardementer mod Ukraine ved sin ugentlige audiens. Foto: Vatican Media/Reuters/Ritzau Scanpix

Russere leder febrilsk efter jødiske rødder

Mens hele verden har blikket rettet mod Ukraine, er tusindvis af russere flygtet, siden Putin i september annoncerede en mobilisering af 300.000 reservestyrker til krigen. For eksempel oplyser israelske myndigheder om en tredobling af ansøgninger om immigration fra Rusland og Ukraine, siden krigen brød ud.



Det skyldes muligvis, at man hos Jewish Agency, verdens største internationale jødiske nonprofitorganisation, hjælper med at skaffe pas til de russiske jøder, der gerne vil flytte til Israel. Det har ifølge Ritzau resulteret i, at mange russere nu febrilsk forsøger at finde frem til deres jødiske rødder.



"I Europa er mit russiske pas giftigt. Jeg vil tage til Israel, hvor vi rent faktisk er ønsket," lyder det blandt andet fra 32-årige Ivan Mitrofanov, der som mange andre leder efter bevis på, at hans bedsteforældre var jødiske.

Salget af syltetøj stiger i kølvandet på Elizabeth II’s død

Dagens nyhedsoverblik takker af med en kuriøs historie fra Storbritannien, der for lidt over en måned siden måtte tage afsked med en højtelsket regent: dronning Elizabeth II.

Den begivenhed påvirkede nemlig ikke bare den nationale sindsstemning, men også noget så lavpraktisk som populariteten af syltetøj: Efter dronningens død er salget af den søde frugtpuré nemlig steget med næsten 20 procent. Det skriver blandt andre Washington Post.

Faktisk har så mange efterladt syltetøjsmadder i Londons royale parker til minde om dronningen, at myndigheder har måttet henstille til, at man kun efterlader blomster.



Men hvad har syltetøj og dronning Elizabeth at gøre med hinanden? Det kan du blive klogere på videoen nedenfor, der blev lavet i forbindelse med Elizabeth II’s platinjubilæum kort før hendes død.