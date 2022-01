Kristendemokraterne må undvære stemmesluger ved næste valg

Kristendemokraterne må ved næste folketingsvalg undvære et af sine helt store esser på hånden i forsøget på at opnå valg til Folketinget.

Partiets vestjyske spidskandidat, Kristian Andersen, oplyser til Dagbladet Ringkøbing-Skjern, at han ikke genopstiller ved næste valg.

- Jeg ønsker at prioritere opgaven som børne- og familieudvalgsformand i kommunen, min familie og mit job, siger han til dagbladet.

Ved sidste valg var Kristendemokraterne under 200 stemmer fra at opnå valg til Folketinget gennem et kredsmandat i Vestjylland. Blandt andet på baggrund af et kanonvalg for Kristian Andersen, der fik over 10.000 personlige stemmer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed udgjorde hans personlige stemmer over halvdelen af de omkring 17.000 stemmer til Kristendemokraterne i Vestjyllands Storkreds.

Til sammenligning fik han lidt flere personlige stemmer end den daværende næstformand i Venstre, Kristian Jensen, i samme storkreds.

Kun tidligere minister Inger Støjberg, De Konservatives formand, Søren Pape, og socialdemokraten Annette Lind fik flere personlige stemmer i Vestjyllands Storkreds end Kristian Andersen.

Og netop Kristendemokraternes styrke i Vestjylland var tæt på at blive en genvej i Folketinget for partiet.

135 af pladserne i Folketinget fordeles i landets ti storkredse, mens 40 pladser fordeles nationalt. Så afspejler fordelingen af mandater valgresultatet bedst muligt.

Små partier har oftest svært ved at få kredsmandater. De er afhængige af at kvalificere sig til at få tillægsmandater.

Det sker oftest ved, at et parti får to procent af de gyldige stemmer. Kristendemokraterne fik ved seneste valg 1,73 procent af stemmerne, hvilket dermed ikke var nok.

Men hvis et parti allerede har fået et kredsmandat, er det automatisk kvalificeret til at få tillægsmandater. Også selv om det ikke har fået to procent af stemmerne.

Og her var Kristendemokraterne ved seneste valg altså under 200 stemmer fra et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds.

Et kredsmandat havde i så fald ikke kun givet Kristian Andersen en plads i Folketinget, men altså hevet nogle få af hans partifæller med.

Det er ikke kun ved valg til Folketinget, at Kristian Andersen har haft succes.

Ved kommunalvalget i 2021 fik Kristendemokraterne fremgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kristian Andersen fik lige som ved foregående valg flest personlige stemmer i kommunen.

I 2017 var Kristian Andersen tæt på at blive borgmester i kommunen, da der lå et flertal uden om Venstre.

Men hans modstand mod at vie homoseksuelle betød, at Socialdemokratiet nægtede at gøre ham til borgmester. De pegede i stedet på en Venstre-borgmester.

I dag er Kristendemokraterne repræsenteret i Folketinget af Jens Rohde. Han blev i 2019 valgt for De Radikale, men har siden forladt partiet og meldt sig ind i Kristendemokraterne.

/ritzau/