Kristendemokraterne melder sig ind i efterårets politik – og ud igen

Med forslag om blandt andet penge til forskning i kernekraft, permanent ophold til Afghanistan-flygtninge, 10 milliarder til medierne og et stop for fattigdomsydelserne giver Kristendemokraterne nogle bud på efterårets store politiske temaer. Bud som partiet dog næppe får igennem

Et lille parti som Kristendemokraterne med blot et enkelt mandat i Folketinget får ikke mange chancer for at fortælle offentligheden om sin politik. En af de få er årets sommergruppemøde, som ”gruppen” - folketingsmedlem Jens Rohde - holdt fredag og lørdag, dog sammen med partiformand Isabella Arendt og resten af hovedbestyrelsen.