Kristendemokraterne udfordrer Løkke som kongemager

Marianne Karlsmose (KD) vil have en borgerlige regering, der laver politik over midten, og udfordrer Løkke.

Chokket har lagt sig, og det er blevet sjovt at være kristendemokrat igen.

Sådan indleder Kristendemokraternes fungerende formand, Marianne Karlsmose, et pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Odense lørdag.

Om chokket eksempelvis omhandler Isabella Arendts farvel som formand eller Jens Rohdes nylige farvel som partiets eneste folketingsmedlem, uddybes ikke nærmere.

Men efter en sommer på besøg hos medlemmer i hele landet, tror Marianne Karlsmose på projektet.

- Vi tror på, at vi kommer i Folketinget med mindst fire mandater, slår formanden fast.

Men potentialet er til "langt mere", lyder det videre.

Som et borgerligt midterparti vil Marianne Karlsmose udfordre Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne.

- Det minder mest af alt om Lars Løkkes projekt, siger hun og efterspørger en 2030-plan.

- Kristendemokraterne er klar til at træde ind i rollen som kongemager.

Partiet vil - hvis det får de afgørende mandater - pege på en borgerlig statsminister, hvis "politikken trækker ind mod midten".

- Borgerlighed er mere end den nationalkonservative lukkethed, hvor man bedømmer mennesker ud fra, hvor de kommer fra, eller giver skattelettelser til de rigeste, siger Marianne Karlsmose.

Om det skal være Søren Pape Poulsen (K) eller Jakob Ellemann-Jensen (V) vil først blive besluttet efter et valg.

Marianne Karlsmose fremlægger også partiets psykiatri- og handicapudspil, hvor der skal afsættes seks milliarder kroner årligt til psykiatrien.

Partierne på Christiansborg er netop begyndt på forhandlinger om en tiårsplan for området.

- Mange partier tør ikke sætte et konkret beløb på. Det gør mig så bange for, at det løber ud i sandet, siger Marianne Karlsmose.

Finansieringen skal findes i partiets 2030-plan, der blev fremlagt i april 2021. Blandt andet vil partiet finde besparelser på jobcentrene, hvor ledige hænder skal "fast trackes" over i psykiatrien.

Lars Løkke får også hug af Marianne Karlsmose for at have "skåret to procent årligt i en lang årrække" inden for sundhedsområdet.

Også byggeriet af den kunstige halvø Lynetteholm, som Lars Løkke stod bag, får kritik. Kristendemokraterne ønsker projektet afblæst.

På pressemødet bliver Marianne Karlsmose spurgt ind til partiets abortpolitik. Hun slår fast, at Kristendemokraterne ønsker at nedbringe antallet af aborter i Danmark, men det skal ikke ske gennem forbud og nævner USA som et skræmmeeksempel.

- Vi står bag de regler, der er i dag i forhold til kvinders adgang til abort.

Ved folketingsvalget i 2019 fik Kristendemokraterne 1,7 procent af stemmerne. I den seneste Voxmeter-måling stod partiet til 0,6 procent.

Sidst partiet blev valgt ind i Folketinget ved et valg var i 2001, hvor 2,3 procent stemte på, hvad der dengang hed Kristeligt Folkeparti.

Fra 2002 til 2005 var Marianne Karlsmose formand for partiet. Hun går efter at blive valgt som formand igen ved et landsmøde i oktober.

/ritzau/