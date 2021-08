Kristendemokraterne vil bruge halv milliard på kernekraft

Forud for regeringens finanslovsudspil opfordrer Kristendemokraterne til, at der næste år bruges en halv milliard kroner på at forske i kernekraft som en alternativ energikilde.

Det oplyste partiets formand, Isabella Arendt, på et pressemøde lørdag.

- Når man står med en krise, så alvorlig som klimakrisen er, så bliver vi nødt til at afdække alle muligheder. Så nytter det ikke noget at sige, at det kender vi ikke noget til, siger hun.

Forslaget om forskning i kernekraft var et af partiets fem hovedpunkter for efteråret, som blev præsenteret lørdag.

Permanent ophold til de afghanere, der er blevet evakueret til Danmark, og en fordobling af mediestøtten ved en ny medieskat var også på dagsordenen.

Forslaget om at undersøge mulighederne i kernekraft skal ses som et led af partiets energi- og klimapolitik. Det forklarer Isabella Arendt og partiets politiske ordfører, Jens Rohde.

Men det handler også om at gøre omstillingen til bæredygtig energi så billig som muligt ifølge Kristendemokraterne.

- Uligheden stiger markant, når man frasiger sig rene energikilder (for eksempel kernekraft, red), siger Isabella Arendt.

Adspurgt om kernekraft kan føres ud i livet uden skade for eksempelvis miljø og dyr, svarer Isabella Arendt, at det er nogle af de ting, der skal undersøges.

Hun advarer dog mod, at selv den mindste skadevirkning blokerer for brug af kernekraft, da hun mener, at selv status quo vil føre til skadevirkninger.

- Vi kan ikke forvente at komme ud i en fremtid, hvor teknologier ikke må have bivirkninger, siger hun.

Adspurgt til hvordan partiet vil undgå, at der på samme måde som med vindmøller opstår lokal modstand, fordi det ikke er "for kønt" at bo op ad, svarer Isabella Arendt:

- Jeg kan hilse at sige, at en oversvømmet kælder heller ikke er kønt.

