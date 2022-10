Kristendemokraterne vil trække de borgerlige mod midten

Der er brug for Kristendemokraterne for at sikre en midtersøgende borgerlig regering, siger partiets formand.

Mange vælgere ser gerne en midtersøgende borgerlig regering efter næste valg.

Sådan lyder analysen fra Kristendemokraternes formand, Marianne Karlsmose, der vil udfylde det tomrum.

Statsminister Mette Frederiksens (S) ønske om en bred regering med hende for bordenden kan dog ikke bruges hos Kristendemokraterne.

- Det er klart, at Kristendemokraterne er positive over for det brede samarbejde. Det ændrer nu ikke på, at vi i udgangspunktet mener, at vi skal have en borgerlig regering, der samarbejder ind over midten, siger Marianne Karlsmose.

Hun ønsker dog ikke på forhånd at pege på enten Søren Pape Poulsen (K) eller Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Det kommer an på, hvem der vil imødekomme Kristendemokraternes politik mest. Lige nu virker det som om, at de er mest fokuseret på den yderste højrefløj, siger Marianne Karlsmose.

Mette Frederiksen annoncerede tidligere onsdag, at der skal afholdes folketingsvalg 1. november.

Dermed har Kristendemokraterne omkring fire uger til at overbevise vælgerne om, at partiet skal vælges ind i Folketinget for første gang siden 2001.

Og derfor skal der ske noget nyt, mener Marianne Karlsmose, der overtog formandsposten i maj, da Isabella Arendt forlod partiet.

Partiet skal have mere kant, lyder det.

- Så er det selvfølgelig også vigtigt, at jeg bliver mere kendt for vælgerne, og at de også ser, at så tør en kiks er jeg heller ikke, siger KD-formanden, der også er regionsrådspolitiker i Midtjylland.

- Vi går helt klart efter de to procent på landsplan. Vi har en kampagne, der måske nok forskrækker nogle ude i Vestjylland, men til gengæld vækker opsigt meget bredere ude i landet. Det er også den vej, som vi skal for at sikre partiets fremtid.

Politisk skal der særligt være fokus på familierne med udgangspunkt i børnene.

- Det er eksempelvis, at alle kommuner skal tilbydes tilskud til hjemmepasning.

- Så vil vi en borgerlig frihedsdagsorden i respekt for, at mennesker kan have forskellige baggrunde og tro. Der kan vi tilbyde en udlændingepolitik, der er mere hjertevarm. Og så prioriterer vi psykiatrien meget højt.

